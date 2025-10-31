onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Muazzez Abacı Kalp Krizi Geçirdi: Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Muazzez Abacı Kalp Krizi Geçirdi: Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 15:34

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu. Kalp krizi geçiren Abacı'nın sağlık durumu hakkında ilk açıklama söz yazarı Seda Akay'dan geldi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muazzez Abacı'dan korkutan haber geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Muazzez Abacı'dan korkutan haber geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve sahnelere ara veren ünlü şarkıcı Muazzez Abacı Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Kalp krizi geçirdiği duyurulan ünlü sanatçıya stent takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Söz yazarı Seda Akay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Söz yazarı Seda Akay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nazifegurergil1957

Allah acil şifalar versin inşallah geçmiş olsun bu yaştan sonra normal sorunlar rahmeti anam baypasliydi 77 yaşında vefat etti.