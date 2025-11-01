onedio
Giresun’un Adının “Yiğit Giresun” Olarak Değiştirilmek İstenmesine Alternatif Şehir İsimleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 09:50

Giresun’un adının “Yiğit Giresun” olarak değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada 113 bin imza toplatıldı. Sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan “Yiğit Giresun”, goygoycuları da harekete geçirdi. X kullanıcıları Yiğit Giresun’a karşılık olarak alternatif şehir isimleri önerisinde bulundu. İşte okurken güldürecek, “Bu aklıma daha önce nasıl gelmedi?” diye sorgulatacak o öneriler…

Detaylara burada yer vermiştik👇🏻

Giresun'un adı "Yiğit Giresun" mu olacak?

Giresun'un adı "Yiğit Giresun" mu olacak?

Her şey Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara'nın önerisiyle başladı. Kara, Giresun'un adının 'Yiğit Giresun' olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyada 113 bin imza toplatıldı. Kara, 200 bin imza hedefine ulaşınca TBMM'ye isim değişikliği için gidecek. 

Sosyal medyada 'Yiğit Giresun' önerisi gündem oldu. Sivaslılar, Sivas'ın 'Yiğido' lakabını hatırlatarak Yiğit Giresun önerisine tepki gösterdi. X kullanıcılarına ise yeni bir goygoy doğmuş oldu.

X kullanıcıları "Yiğit Giresun"a karşılık olarak alternatif şehir isim önerilerine de bulunmayı ihmal etmedi tabii...

