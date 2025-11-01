Giresun’un Adının “Yiğit Giresun” Olarak Değiştirilmek İstenmesine Alternatif Şehir İsimleri

Her şey Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara'nın önerisiyle başladı. Kara, Giresun'un adının 'Yiğit Giresun' olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyada 113 bin imza toplatıldı. Kara, 200 bin imza hedefine ulaşınca TBMM'ye isim değişikliği için gidecek.

Sosyal medyada 'Yiğit Giresun' önerisi gündem oldu. Sivaslılar, Sivas'ın 'Yiğido' lakabını hatırlatarak Yiğit Giresun önerisine tepki gösterdi. X kullanıcılarına ise yeni bir goygoy doğmuş oldu.