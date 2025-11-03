Hava Taksilerin Seri Üretimi Başladı: İlk Etapta 4 Ülkede Hizmet Verecek!
Teknolojide çığır açan bir gelişme yaşanıyor. ABD merkezli Joby Aviation, uçak üretiminde tarihi bir dönüm noktasına ulaşmak için ilk adımı attı. Ticari yolcu hizmetleri için hava taksileri geliştiren Joby Aviation, hava taksilerin seri üretimine başladığını açıkladı. Hava taksilerin ilk etapta 4 ülkede şehir merkezinden havaalanına ulaşım için kullanılması planlanıyor.
Hava taksilerine hazır mısınız?
Joby Aviation, hava taksilerinin kanatları için seri üretime başladığını duyurdu.
