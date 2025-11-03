Hava Taksilerin Seri Üretimi Başladı: İlk Etapta 4 Ülkede Hizmet Verecek!

Bilim kurgu filmleri artık gerçek oluyor. Uçan arabalar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor ve ilk olarak uçan taksileri kullanacağız! Hava taksilerini ilk kullanan ülkenin ise BAE olması planlanıyor. Şimdilerde Dubai'de hizmet vermeye hazırlanan iki farklı şirket bulunuyor.

Çinli üretici EHang ve Cluster 2 Airports ile ortaklık kuran yerel bir teknoloji şirketinin, önümüzdeki süreçte otonom hava araçlarını piyasaya sürmesi ve dünyada ilk kez uçan taksi hizmetinin kullanılması bekleniyor. Anlaşma kapsamında, EHang'ın otonom uçakları, Cluster 2 tarafından yönetilen 22 havalimanında faaliyet gösterecek. Hava taksilerinin devreye girmesiyle, seyahat sürelerinin yarıdan fazla azalması bekleniyor.

Dubai'de hizmet vermeye hazırlanan diğer bir şirket ise ABD merkezli Joby Aviation.