Hava Taksilerin Seri Üretimi Başladı: İlk Etapta 4 Ülkede Hizmet Verecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
03.11.2025 - 13:31

Teknolojide çığır açan bir gelişme yaşanıyor. ABD merkezli Joby Aviation, uçak üretiminde tarihi bir dönüm noktasına ulaşmak için ilk adımı attı. Ticari yolcu hizmetleri için hava taksileri geliştiren Joby Aviation, hava taksilerin seri üretimine başladığını açıkladı. Hava taksilerin ilk etapta 4 ülkede şehir merkezinden havaalanına ulaşım için kullanılması planlanıyor.

Kaynak 1 - Kaynak 2

Hava taksilerine hazır mısınız?

Bilim kurgu filmleri artık gerçek oluyor. Uçan arabalar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor ve ilk olarak uçan taksileri kullanacağız! Hava taksilerini ilk kullanan ülkenin ise BAE olması planlanıyor. Şimdilerde Dubai'de hizmet vermeye hazırlanan iki farklı şirket bulunuyor.

Çinli üretici EHang ve Cluster 2 Airports ile ortaklık kuran yerel bir teknoloji şirketinin, önümüzdeki süreçte otonom hava araçlarını piyasaya sürmesi ve  dünyada ilk kez uçan taksi hizmetinin kullanılması bekleniyor. Anlaşma kapsamında, EHang'ın otonom uçakları, Cluster 2 tarafından yönetilen 22 havalimanında faaliyet gösterecek. Hava taksilerinin devreye girmesiyle,  seyahat sürelerinin yarıdan fazla azalması bekleniyor.

Dubai'de hizmet vermeye hazırlanan diğer bir şirket ise ABD merkezli Joby Aviation.

Joby Aviation, hava taksilerinin kanatları için seri üretime başladığını duyurdu.

Joby Aviation'ın da hava taksilerini Dubai'de, ABD'de, Japonya'da ve İngiltere'de hizmete sokmayı planladığı biliniyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Dayton Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Dayton tesisinde hava taksileri için seri kanat üretimine başladığını duyurdu. Joby, bu projede yılda 15.000 kanat üretmeyi hedefliyor.

Üretimin tamamlanmasının ardından gelecek yıl hedeflenen test uçuşunun yapılması bekleniyor. Ayrıca Joby'nin Dayton'daki tesisinin yılda 500 uçağa kadar üretim kapasitesine sahip olduğu da aktarılıyor.

Dilara Bağcı Peker
