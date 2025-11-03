onedio
Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT'ye Yeni Kısıtlamalar Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 12:20

OpenAI'nin geliştirdiği dünyanın en ünlü yapay zeka asistanlarından ChatGPT her geçen gün daha fazla insan hatta daha fazla iş kolu tarafından kullanılıyor. Yapay zekanın nimetlerini eğitim, iş gibi alanlarda kullananlar kadar ChatGPT'yi bir danışman olarak görüp sağlık, hukuk veya finans alanında danışman olarak da kullanan pek çok kişi var. Ancak şirket bu duruma karşı yeni kısıtlamalara gidileceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle ChatGPT bir danışman değil eğitim aracı olarak tanımlanacak.

Özellikle büyük ölçekli davalarda yapay zekadan hukuki yardım alınması bu tip konularda OpenAI'nin kısıtlamalara gitmesine neden oldu. O yüzden sadece genel ilkeler açıklanacak, hukuk mekanizmaları anlatılıp dava için avukat gibi meslek otoritelerine yönlendirilecek.

Sağlık konusunda ise ilaç ismi veya dozaj verme gibi konularda kısıtlama getirilecek. Hukuk konusunda olduğu gibi uzman bir doktora veya sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılacak.

Finans konusunda sorulan sorular 'yatırım tavsiyesi değildir' gibi ifadelerle uyarılacak.

Uzmanlar uyarıyordu

Bu kısıtlamalar uzun süredir yapay zekanın yanlış yönlendirme yapabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanların önerilerinin dikkate alındığı anlamına geliyor.

Bir kullanıcının “göğsümde şişlik var” gibi bir belirti girdiğinde yapay zekanın kanser ihtimalini öne sürmesi ama bunun lipom gibi zararsız bir durum çıkması, bu riskin en somut örneklerinden biri.

OpenAI’nin aldığı önlemler yalnızca sağlıkla sınırlı değil. ChatGPT’nin psikolojik destek veya terapi amaçlı kullanılmasının da tehlikeli olabileceği vurgulanıyor.

Etik tartışmaları

ChatGPT'nin yatırım tavsiyesi verse de risk analizi veya kullanıcının alışkanlarını ve davranışlarını bilemeyeceği, psikoloji alanında destek isteyen birinin yapay zeka tarafından duygularının tam analiz edilemeyeceği gibi konularda yapay zeka uzun süredir eleştiriliyordu.

Yeni kırmızı çizgilerle beraber psikolojik danışmanlık veya öğrencilerin sık sık kullandığı ödev yapma gibi özelliklere de bazı sınırların getirilmesi bekleniyor.

Oğuzhan Kaya
