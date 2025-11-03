Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT'ye Yeni Kısıtlamalar Geldi

Özellikle büyük ölçekli davalarda yapay zekadan hukuki yardım alınması bu tip konularda OpenAI'nin kısıtlamalara gitmesine neden oldu. O yüzden sadece genel ilkeler açıklanacak, hukuk mekanizmaları anlatılıp dava için avukat gibi meslek otoritelerine yönlendirilecek.

Sağlık konusunda ise ilaç ismi veya dozaj verme gibi konularda kısıtlama getirilecek. Hukuk konusunda olduğu gibi uzman bir doktora veya sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılacak.

Finans konusunda sorulan sorular 'yatırım tavsiyesi değildir' gibi ifadelerle uyarılacak.