Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT'ye Yeni Kısıtlamalar Geldi
OpenAI'nin geliştirdiği dünyanın en ünlü yapay zeka asistanlarından ChatGPT her geçen gün daha fazla insan hatta daha fazla iş kolu tarafından kullanılıyor. Yapay zekanın nimetlerini eğitim, iş gibi alanlarda kullananlar kadar ChatGPT'yi bir danışman olarak görüp sağlık, hukuk veya finans alanında danışman olarak da kullanan pek çok kişi var. Ancak şirket bu duruma karşı yeni kısıtlamalara gidileceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenlemeyle ChatGPT bir danışman değil eğitim aracı olarak tanımlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar uyarıyordu
Etik tartışmaları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın