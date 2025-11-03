onedio
Bu Uğurda Yüz Binlerce Dolar Harcadı! Tüm İtalya'yı Legolarla Baştan Yaratan Sanatçı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 12:12

İtalyan sanatçı Luca Petraglia, özel tasarım lego modellerini 'minyatür duygular' olarak tanımlıyor. Petraglia yıllardır ülkesinin en ünlü mimari harikalarını ve çok da bilinmeyen hazinelerini binlerce lego parçasıyla titizlikle yeniden yaratıyor. Petraglia'nın eserleri bir müzede sergilenecek kadar büyüklüklere ulaşıyor. 

Hadi bu eserleri daha yakından tanıyalım.👇

Petraglia eserlerin gerçek duygusal değerini, ilk sergilerinde fark ettiğini belirtiyor.

Petraglia’ya göre, “Çalışmalarımı görenler durup kişisel anılarını paylaşıyor, hatta heykellere bakarken duygulanıyorlardı.” O an, Petraglia yalnızca lego modelleri yapmadığını, bundan çok daha fazlasını yarattığını fark etti.

Petraglia'nın heykelleri sarsıcı bir detaya ve çarpıcı boyutlara sahip.

Sanatçı, esinlendiği eserlerin 'gerçek güzelliğini' ortaya çıkarmak için elindeki her bir parçayı titizlikle kullanıyor. Sanatçının 180 bin takipçili Instagram sayfasında, aralarına LED ışıklar yerleştirilmiş Verona'daki Palazzo Maffei, 40.000'den fazla parçadan oluşan yaklaşık 180 cm yüksekliğindeki Pisa Kulesi ve Roma'daki Cornaro Şapeli gibi etkileyici eserlerini görmek mümkün.

Petraglia’nın ilham kaynağı aslında oldukça açık: “Bir anıt beni ne kadar etkiler ve duygular uyandırırsa, onu lego ile yeniden yaratma isteği o kadar güçlü olur.”

Petraglia özellikle Barok ve Rönesans dönemlerinin zarafetini, ihtişamını ve zengin detaylarını yansıtan yapıları tercih ediyor. Ona göre bir eserin gerçek güzelliği, detaylarında gizlidir; bu nedenle her ayrıntıya özenle odaklanıyor.

Petraglia’nın legoyu birincil aracı olarak seçmesinin nedeni, tıpkı diğer çocuklar gibi, bunun onun "yaratıcılığını ifade etmenin en sevdiği yolu" olması.

Zamanla, bu lego tutkusu, mimariye olan büyük ilgisiyle ve özellikle de İtalyan mimarisinin zenginliğiyle birleşti.

Eserlerin oluşturulma süreci oldukça zorlu ve titizlik gerektiriyor.

İlk olarak, teknik çizimlerden drone görüntülerine kadar her şeyi kapsayan yoğun bir araştırma aşaması geliyor. Ardından Petraglia, lego modelleme yazılımı kullanarak önce sanal ortamda tuğla tuğla modeli inşa ediyor. Bu dijital harita tamamlandığında, sıra fiziksel yapıma geliyor. Petraglia, eserlerindeki hacimleri ve mimari detayları vurgulamak için LED ışıklandırmanın yerleşimini bile bizzat kendi tasarlıyor.

Sanatçının eserleri, sosyal medyada gün geçtikçe daha büyük bir hayran kitlesi oluşturuyor.

Ancak Petraglia'nın asıl önceliği, insanları İtalya'nın mimari mirasının gerçek özüyle buluşturmaya devam etmek.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
