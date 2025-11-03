Bu Uğurda Yüz Binlerce Dolar Harcadı! Tüm İtalya'yı Legolarla Baştan Yaratan Sanatçı

İlk olarak, teknik çizimlerden drone görüntülerine kadar her şeyi kapsayan yoğun bir araştırma aşaması geliyor. Ardından Petraglia, lego modelleme yazılımı kullanarak önce sanal ortamda tuğla tuğla modeli inşa ediyor. Bu dijital harita tamamlandığında, sıra fiziksel yapıma geliyor. Petraglia, eserlerindeki hacimleri ve mimari detayları vurgulamak için LED ışıklandırmanın yerleşimini bile bizzat kendi tasarlıyor.