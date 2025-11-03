Bu Uğurda Yüz Binlerce Dolar Harcadı! Tüm İtalya'yı Legolarla Baştan Yaratan Sanatçı
Kaynak: https://mymodernmet.com/luca-petragli...
İtalyan sanatçı Luca Petraglia, özel tasarım lego modellerini 'minyatür duygular' olarak tanımlıyor. Petraglia yıllardır ülkesinin en ünlü mimari harikalarını ve çok da bilinmeyen hazinelerini binlerce lego parçasıyla titizlikle yeniden yaratıyor. Petraglia'nın eserleri bir müzede sergilenecek kadar büyüklüklere ulaşıyor.
Hadi bu eserleri daha yakından tanıyalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petraglia eserlerin gerçek duygusal değerini, ilk sergilerinde fark ettiğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petraglia'nın heykelleri sarsıcı bir detaya ve çarpıcı boyutlara sahip.
Petraglia’nın ilham kaynağı aslında oldukça açık: “Bir anıt beni ne kadar etkiler ve duygular uyandırırsa, onu lego ile yeniden yaratma isteği o kadar güçlü olur.”
Petraglia’nın legoyu birincil aracı olarak seçmesinin nedeni, tıpkı diğer çocuklar gibi, bunun onun "yaratıcılığını ifade etmenin en sevdiği yolu" olması.
Eserlerin oluşturulma süreci oldukça zorlu ve titizlik gerektiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanatçının eserleri, sosyal medyada gün geçtikçe daha büyük bir hayran kitlesi oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın