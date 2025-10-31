Kadınlar Buraya Dikkat: Dişil Enerjinizi Kaybettiğinizi Gösteren İşaretler
Kaynak: https://www.yourtango.com/self/signs-...
Modern hayatın temposu içinde birçok kadın, fark etmeden özündeki dişil enerjiden uzaklaşabiliyor. Oysa bu enerji; sezgiyi, yaratıcılığı, huzuru ve yaşamla kurduğumuz derin bağı temsil eder. Eğer son zamanlarda içsel dengenizin bozulduğunu hissediyorsanız, bu beş işaret dişil enerjinizin yeniden hatırlanması gerektiğini gösterebilir.
Gelin bu işaretleri yakından inceleyelim 👇
Sürekli kontrol etme isteği: Hayatınızdaki olaylar üzerinde sürekli ve aşırı bir kontrol kurma arzusu.
Duygularınızı bastırmak: İçinizdeki derin duyguları ifade etmek yerine, onları gizleme ve bastırma eğilimi.
Alma dengesinin bozulması: Başkalarına sürekli destek verirken, sevgi, yardım veya övgü almaktan kaçınma durumu.
Bedensel ve ruhsal yorgunluk: Sürekli bir tükenmişlik, enerji eksikliği ve içsel tatminsizlik hissi yaşamak.
Yumuşaklığı zayıflık sanmak: Hassasiyet, kırılganlık ve duygusal yumuşaklığı bir güç yerine, bir zayıflık olarak algılama.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
