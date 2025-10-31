Kadınlar Buraya Dikkat: Dişil Enerjinizi Kaybettiğinizi Gösteren İşaretler

Sürekli veren, üreten, başkalarının ihtiyaçlarını kendi önüne koyan biri misiniz? Dişil enerji sadece vermekle değil, alabilmekle de ilgilidir. Sevgi, iltifat, destek veya huzur… almak da bir dişil niteliktir. Sürekli vermek ama almakta zorlanmak, dengeyi bozar ve enerjinizi tüketir. Unutmayın, almak da vermek kadar değerlidir.