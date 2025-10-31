onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kadınlar Buraya Dikkat: Dişil Enerjinizi Kaybettiğinizi Gösteren İşaretler

Kadınlar Buraya Dikkat: Dişil Enerjinizi Kaybettiğinizi Gösteren İşaretler

kadınlar
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:02

Modern hayatın temposu içinde birçok kadın, fark etmeden özündeki dişil enerjiden uzaklaşabiliyor. Oysa bu enerji; sezgiyi, yaratıcılığı, huzuru ve yaşamla kurduğumuz derin bağı temsil eder. Eğer son zamanlarda içsel dengenizin bozulduğunu hissediyorsanız, bu beş işaret dişil enerjinizin yeniden hatırlanması gerektiğini gösterebilir.

Gelin bu işaretleri yakından inceleyelim 👇

Kaynak: https://www.yourtango.com/self/signs-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürekli kontrol etme isteği: Hayatınızdaki olaylar üzerinde sürekli ve aşırı bir kontrol kurma arzusu.

Sürekli kontrol etme isteği: Hayatınızdaki olaylar üzerinde sürekli ve aşırı bir kontrol kurma arzusu.

Hayatın doğal akışına güvenmekte zorlanıyor, her detayı planlama ihtiyacı hissediyorsanız; bu durum dişil enerjinizin geri planda kaldığını gösterir. Dişil enerji teslimiyeti, sezgiyi ve güven duygusunu temsil eder. Oysa kontrol etme arzusu, maskülen enerjinin fazla baskın olduğuna işarettir. Bazen yönlendirmeyi bırakmak, akışa izin vermek en güçlü eylemdir.

Duygularınızı bastırmak: İçinizdeki derin duyguları ifade etmek yerine, onları gizleme ve bastırma eğilimi.

Duygularınızı bastırmak: İçinizdeki derin duyguları ifade etmek yerine, onları gizleme ve bastırma eğilimi.

Duygularınızı göstermekten çekiniyor, “mantıklı” davranmak adına kalbinizin sesini susturuyorsanız; kendi iç dünyanızla bağınızı zedeliyorsunuz demektir. Dişil enerji duygusallıkla, empatiyle ve içsel sezgiyle beslenir. Bastırılan her his, bir süre sonra hem ruhsal hem bedensel bir tıkanıklık olarak geri döner. Kendinize duygularınızı hissetme izni verin.

Alma dengesinin bozulması: Başkalarına sürekli destek verirken, sevgi, yardım veya övgü almaktan kaçınma durumu.

Alma dengesinin bozulması: Başkalarına sürekli destek verirken, sevgi, yardım veya övgü almaktan kaçınma durumu.

Sürekli veren, üreten, başkalarının ihtiyaçlarını kendi önüne koyan biri misiniz? Dişil enerji sadece vermekle değil, alabilmekle de ilgilidir. Sevgi, iltifat, destek veya huzur… almak da bir dişil niteliktir. Sürekli vermek ama almakta zorlanmak, dengeyi bozar ve enerjinizi tüketir. Unutmayın, almak da vermek kadar değerlidir.

Bedensel ve ruhsal yorgunluk: Sürekli bir tükenmişlik, enerji eksikliği ve içsel tatminsizlik hissi yaşamak.

Bedensel ve ruhsal yorgunluk: Sürekli bir tükenmişlik, enerji eksikliği ve içsel tatminsizlik hissi yaşamak.

Kendinizi sık sık tükenmiş, üretken ama tatminsiz hissediyorsanız, bu dişil enerjinizin beslenmediği anlamına gelir. Dişil enerji dinlenmek, hissetmek ve yaratmak ister; sürekli “yapmak” modunda olduğunuzda bu yönünüz körelir. Ruhunuzu besleyen şeylere dönmek, sanat, doğa, sessizlik, müzik ya da dans, enerjinizi yeniden uyandırır.

Yumuşaklığı zayıflık sanmak: Hassasiyet, kırılganlık ve duygusal yumuşaklığı bir güç yerine, bir zayıflık olarak algılama.

Yumuşaklığı zayıflık sanmak: Hassasiyet, kırılganlık ve duygusal yumuşaklığı bir güç yerine, bir zayıflık olarak algılama.

Güçlü görünmek uğruna duygusal açıklığı, yumuşaklığı veya kırılganlığı bastırmak, dişil enerjinin doğasına aykırıdır. Oysa gerçek güç, kırılganlığı kabul edebilmekten gelir. Dişil enerji, kabullenişin ve zarafetin gücüdür. Sertleşmek yerine, içsel yumuşaklığınızı bir zayıflık değil, bir bilgelik olarak görmeyi öğrenmek ruhsal dengenizi geri kazandırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın