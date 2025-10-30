Anne Karnındaki Bebeğin Bile Kanında Var: İşte Tüm Dünyayı Gizlice Zehirleyen O Şirket

Bu kimyasal ve kuzeni PFOS (Yüzey koruma spreyi ve bazı yangın söndürme köpüklerinde kullanılır), inanılmaz derecede kalıcı özelliklere sahip. O kadar kalıcılardır ki kanımızda ve çevremizde neredeyse sonsuza dek kalırlar. Bu yüzden de onlara 'sonsuz kimyasallar' deniyor.

Damarlarımızda dolaşan bu zehrin etkileri canlılar için baya kötü. Bilim insanları PFOA maruziyeti ile böbrek ve testis kanseri, tiroid hastalığı ve ülseratif kolit gibi ciddi hastalıklar arasında bağlantılar olduğunu bildiriyor. Daha yeni araştırmalar ise bu kimyasalların üreme sistemi ve bağışıklık sistemimiz üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişesini doğuruyor.