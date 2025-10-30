Anne Karnındaki Bebeğin Bile Kanında Var: İşte Tüm Dünyayı Gizlice Zehirleyen O Şirket
Hemen hemen gezegendeki her insanın kanında, hatta anne karnındaki bebeklerde bile bulunan bir zehir hayal edin. Bu zehir, bir kez dünyaya salındıktan sonra geri dönüşü olmayan ve gittikçe vücutta birikmeye devam eden özel bir madde. Maalesef bu bir felaket senaryosu değil; şuanda içimizde bir saatli bomba gibi işleyen, PFAS ve PFOS olarak bilinen sonsuz kimyasallar gerçeği. Peki nedir bu kimyasallar?
Bu insan yapımı zehir olan PFOA, bize yapışmaz yüzeylerin büyüsü ve leke/su tutmaz ürünlerin rahatlığı ile satıldı.
Bu tehlikeli kimyasalların kasıtlı olarak üretilip çevreye salınmasından kimlerin sorumlu olduğunu biliyoruz.
Kullandığınız bir ürünün PFAS içerip içermediğini öğrenmenin en iyi yolu, öncelikle o markanın web sitesini kontrol etmektir.
