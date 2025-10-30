Mutasyon mu Geçiriyorlar? Çernobil'de Görülen Mavi Köpeklerin Sırrı Çözüldü
Geçtiğimiz günlerde 1986 yılının nükleer felaketinin simgesi olan Çernobil'de görülen bir grup mavi tüylü köpek, sosyal medyada hızla yayılarak genetik mutasyon düşüncesini yaymıştı. Dogs of Chernobyl adlı grup, Instagram’da paylaştıkları bir videoda bazı köpeklerin mavi renkte olduğunu göstermişti. Ekip, “Geçen hafta mavi değillerdi. Neden böyle olduklarını bilmiyoruz. Bir tür kimyasal maddeye maruz kalmış olabilirler” açıklamasını yapmıştı. Yapılan araştırma sonrası bu köpeklerin renginin sebebi ortaya çıktı.
Bu görüntüler her ne kadar bir filmdenmiş gibi görünse de, bu köpekler aslında mutasyona uğramış değil, sadece kirlenmiş.
Bu köpekler, 1986'daki tahliye sırasında geride bırakılan evcil hayvanların soyundan geliyor.
