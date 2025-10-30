onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Mutasyon mu Geçiriyorlar? Çernobil'de Görülen Mavi Köpeklerin Sırrı Çözüldü

Mutasyon mu Geçiriyorlar? Çernobil'de Görülen Mavi Köpeklerin Sırrı Çözüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 13:06

Geçtiğimiz günlerde 1986 yılının nükleer felaketinin simgesi olan Çernobil'de görülen bir grup mavi tüylü köpek, sosyal medyada hızla yayılarak genetik mutasyon düşüncesini yaymıştı. Dogs of Chernobyl adlı grup, Instagram’da paylaştıkları bir videoda bazı köpeklerin mavi renkte olduğunu göstermişti. Ekip, “Geçen hafta mavi değillerdi. Neden böyle olduklarını bilmiyoruz. Bir tür kimyasal maddeye maruz kalmış olabilirler” açıklamasını yapmıştı. Yapılan araştırma sonrası bu köpeklerin renginin sebebi ortaya çıktı.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.vice.com/en/article/whats...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu görüntüler her ne kadar bir filmdenmiş gibi görünse de, bu köpekler aslında mutasyona uğramış değil, sadece kirlenmiş.

Bu görüntüler her ne kadar bir filmdenmiş gibi görünse de, bu köpekler aslında mutasyona uğramış değil, sadece kirlenmiş.

Dogs of Chernobyl adlı kuruluşun yayımladığı ve 6 Ekim 2025'te fotoğraflanan üç ayrı köpeğe ait olduğu doğrulanan görüntülerdeki mavi rengin nedeni, mutasyonla ilgili değil. Kuruluşun Veteriner Tıbbi Direktörü Dr. Jennifer Betz, köpeklerin parlak mavi rengi, taşınabilir tuvaletlerde kullanılan kimyasal sıvıya yuvarlanmalarından aldığını açıkladı.

Başka bir deyişle, bu renklenme radyoaktif bir mutasyonun sonucu değil, oldukça sıradan bir olayın sonucu. Mavi renklerine rağmen, ekip köpeklerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu köpekler, 1986'daki tahliye sırasında geride bırakılan evcil hayvanların soyundan geliyor.

Bu köpekler, 1986'daki tahliye sırasında geride bırakılan evcil hayvanların soyundan geliyor.

Onlarca yıldır Pripyat çevresindeki hayalet kasabalarda dolaşan bu yarı vahşi köpekler, renkleri yüzünden kazara sosyal medya fenomeni haline geldi. Dogs of Chernobyl programı, 2017'den bu yana bu popülasyonun kontrol altında tutulması için 1.000'den fazla köpeği kısırlaştırıp bölgedeki yaşamlarını desteklemeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın