Mutasyon mu Geçiriyorlar? Çernobil'de Görülen Mavi Köpeklerin Sırrı Çözüldü

Dogs of Chernobyl adlı kuruluşun yayımladığı ve 6 Ekim 2025'te fotoğraflanan üç ayrı köpeğe ait olduğu doğrulanan görüntülerdeki mavi rengin nedeni, mutasyonla ilgili değil. Kuruluşun Veteriner Tıbbi Direktörü Dr. Jennifer Betz, köpeklerin parlak mavi rengi, taşınabilir tuvaletlerde kullanılan kimyasal sıvıya yuvarlanmalarından aldığını açıkladı.

Başka bir deyişle, bu renklenme radyoaktif bir mutasyonun sonucu değil, oldukça sıradan bir olayın sonucu. Mavi renklerine rağmen, ekip köpeklerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.