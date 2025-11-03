Uzmanlar Açıkladı: Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak
Yapay zekâ artık her yerde: yazıyor, tasarlıyor, hatta düşünebiliyor gibi davranıyor. Ama uzmanlara göre, tüm bu gücüne rağmen onun da dokunamadığı bir yer var. Microsoft, Carrefour ve Iberdrola yöneticileri, Madrid’de düzenlenen bir panelde o sınırı açık açık anlattı. Peki, yapay zekanın asla yapamayacağı şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka günümüzde hızla gelişerek ilerleyen gerçekliklerden sadece bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği ise en hassas konu olmaya devam ediyor.
Uzmanlara göre, yapay zeka insanın kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Onedio'nun içerik başlıkları O isim, o şehir, o ünlü, o besin, bu, şu... "Bu" kadar nasıl basitleşebiliyorsunuz aklım almıyor.