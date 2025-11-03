onedio
Uzmanlar Açıkladı: Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
03.11.2025 - 08:51

Yapay zekâ artık her yerde: yazıyor, tasarlıyor, hatta düşünebiliyor gibi davranıyor. Ama uzmanlara göre, tüm bu gücüne rağmen onun da dokunamadığı bir yer var. Microsoft, Carrefour ve Iberdrola yöneticileri, Madrid’de düzenlenen bir panelde o sınırı açık açık anlattı. Peki, yapay zekanın asla yapamayacağı şey ne?

Yapay zeka günümüzde hızla gelişerek ilerleyen gerçekliklerden sadece bir tanesi.

Ancak uzmanlara göre, bu hızlı ilerlemenin gölgesinde ciddi etik ve güvenlik sorunları da var.

Veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği ise en hassas konu olmaya devam ediyor.

Ipsos’un 2025 araştırmasına göre, İspanyolların %40’ı şirketlerin kişisel verileri korumada yetersiz olduğunu düşünüyor. Carrefour CIO’su Javier Mallo, “Veri paylaşmadan ilerleyemeyiz, ama kimse %100 güvenlik sözü veremez” diyerek durumu özetledi.

Uzmanlara göre, yapay zeka insanın kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Peki yapay zeka neyi asla yapamayacak?

San Juan’a göre bilgi ve deneyim hâlâ eşsiz: “Yapay zekâ Tac Mahal’i inşa edebilir, ama onu yapanın neden aşkla yaptığını asla anlayamaz.”

Yani anlayacağınız, yapay zeka hesap yapar, tahmin eder, üretir ama hissedemez. Gerçek zeka hâlâ insanda, duyguda, yaratıcılıkta ve sezgide.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
