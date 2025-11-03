Uzmanlar Açıkladı: Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak

Peki yapay zeka neyi asla yapamayacak?

San Juan’a göre bilgi ve deneyim hâlâ eşsiz: “Yapay zekâ Tac Mahal’i inşa edebilir, ama onu yapanın neden aşkla yaptığını asla anlayamaz.”

Yani anlayacağınız, yapay zeka hesap yapar, tahmin eder, üretir ama hissedemez. Gerçek zeka hâlâ insanda, duyguda, yaratıcılıkta ve sezgide.