onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Uzmanlara Göre Evlilikleri Sessizce Bitiren 4 Tehlikeli Davranış

Uzmanlara Göre Evlilikleri Sessizce Bitiren 4 Tehlikeli Davranış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 14:27

Bir ilişkiyi yıkan şey çoğu zaman büyük olaylar değil, küçük ama tekrarlanan davranışlardır. Günlük tartışmalar, yanlış anlaşılmalar ya da bastırılmış duygular zamanla sevgiyi aşındırır. Uzmanlara göre bazı iletişim biçimleri fark edilmeden evliliğin temellerini sarsıyor. İşte bir evliliği yavaş yavaş sona sürükleyen en yıkıcı dört davranış…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlilik sadece aynı evi paylaşmak değil, duygusal bağ, anlayış ve iletişimin iç içe geçtiği bir yolculuk aslında.

Evlilik sadece aynı evi paylaşmak değil, duygusal bağ, anlayış ve iletişimin iç içe geçtiği bir yolculuk aslında.

Ancak bazı davranışlar, fark edilmeden bu bağı aşındırıyor ve sonunda en sağlam ilişkileri bile tüketebiliyor. Uzmanlara göre bir evliliği sessizce bitiren dört temel davranış var. Çoğu zaman bunları yaparken farkına bile varmıyoruz.

Evliliği Tüketen 4 Temel Davranış

Evliliği Tüketen 4 Temel Davranış

1. Haklı Çıkma Yarışı

İlişkide “kazanan” olmaya çalışmak, duygusal bağın en büyük düşmanı. Birçok çift, tartışmaları bir mücadele haline getiriyor ve çözümden çok “haklı çıkmaya” odaklanıyor. Suçlama, alay etme veya tehdit gibi davranışlar, eşler arasında onarılması zor duvarlar örüyor. Oysa evlilik bir rekabet değil, ortak bir takım oyunu.

2. Sürekli Suçlama Döngüsü

Bazı ilişkilerde aynı tartışmalar tekrar tekrar yaşanır ama hiçbir şey değişmez. Bunun sebebi çoğu zaman tarafların birbirini suçlamasıdır. “Sen hep böylesin” veya “ben olmasam hiçbir şey yapamazsın” gibi cümleler, çözümden çok kırgınlık yaratır. Uzmanlar, bu döngüyü kırmanın tek yolunun kendini objektif değerlendirmek ve yanlış yapabileceğini kabul etmek olduğunu söylüyor.

3. Sessizleşmek ve İletişimden Kaçmak

Kimi zaman sessizlik, en yıkıcı tepki haline gelir. Eşler, duygularını açıkça söylemek yerine içine atar; çünkü karşısındakinin anlamayacağını ya da daha büyük bir tartışma çıkacağını düşünür. Ancak bu kaçınma hali, duygusal mesafeyi artırır ve ilişkide görünmez bir soğuk savaş başlatır.

4. Psikolojik Şiddet ve Küçük Düşürme

Bir noktadan sonra tartışmalar, çözüm arayışından çıkarak birbirini kırma yarışına dönüşür. Alay etmek, küçümsemek, bağırmak ya da aşağılamak, duygusal olarak en yıpratıcı davranışlardandır. Bu tür ilişkilerde iletişim yerini öfkeye bırakır ve taraflar birbirine zarar verir hale gelir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın