Uzmanlara Göre Evlilikleri Sessizce Bitiren 4 Tehlikeli Davranış

1. Haklı Çıkma Yarışı

İlişkide “kazanan” olmaya çalışmak, duygusal bağın en büyük düşmanı. Birçok çift, tartışmaları bir mücadele haline getiriyor ve çözümden çok “haklı çıkmaya” odaklanıyor. Suçlama, alay etme veya tehdit gibi davranışlar, eşler arasında onarılması zor duvarlar örüyor. Oysa evlilik bir rekabet değil, ortak bir takım oyunu.

2. Sürekli Suçlama Döngüsü

Bazı ilişkilerde aynı tartışmalar tekrar tekrar yaşanır ama hiçbir şey değişmez. Bunun sebebi çoğu zaman tarafların birbirini suçlamasıdır. “Sen hep böylesin” veya “ben olmasam hiçbir şey yapamazsın” gibi cümleler, çözümden çok kırgınlık yaratır. Uzmanlar, bu döngüyü kırmanın tek yolunun kendini objektif değerlendirmek ve yanlış yapabileceğini kabul etmek olduğunu söylüyor.

3. Sessizleşmek ve İletişimden Kaçmak

Kimi zaman sessizlik, en yıkıcı tepki haline gelir. Eşler, duygularını açıkça söylemek yerine içine atar; çünkü karşısındakinin anlamayacağını ya da daha büyük bir tartışma çıkacağını düşünür. Ancak bu kaçınma hali, duygusal mesafeyi artırır ve ilişkide görünmez bir soğuk savaş başlatır.

4. Psikolojik Şiddet ve Küçük Düşürme

Bir noktadan sonra tartışmalar, çözüm arayışından çıkarak birbirini kırma yarışına dönüşür. Alay etmek, küçümsemek, bağırmak ya da aşağılamak, duygusal olarak en yıpratıcı davranışlardandır. Bu tür ilişkilerde iletişim yerini öfkeye bırakır ve taraflar birbirine zarar verir hale gelir.