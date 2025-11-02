onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Android Kullanıcılarına Göre Daha Kolay Dolandırılıyor

Google Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Android Kullanıcılarına Göre Daha Kolay Dolandırılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 12:24

Google’ın yayımladığı son rapor, iPhone sahiplerinin dolandırıcılık mesajları ve aramalarına Android kullanıcılarından çok daha sık maruz kaldığını ortaya koydu. Şirkete göre Android’in yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri kullanıcılarını daha etkili koruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google’ın yeni raporu, iPhone sahiplerinin dolandırıcılık amaçlı SMS ve aramalara Android kullanıcılarından daha sık maruz kaldığını gösteriyor.

Google’ın yeni raporu, iPhone sahiplerinin dolandırıcılık amaçlı SMS ve aramalara Android kullanıcılarından daha sık maruz kaldığını gösteriyor.

Şirket, Android’de yerleşik yapay zeka destekli güvenlik önlemleri ve dolandırıcılık tespit mekanizmalarının bu farkta rol oynadığını söylüyor.

Raporda öne çıkan veriler şöyle:

Raporda öne çıkan veriler şöyle:

Geçen yıl dünya çapında dolandırıcıların kullanıcılarından yaklaşık 400 milyar dolar çaldığı; bunun yalnızca yüzde 4’ünün mağdurlara geri dönebildiği ifade ediliyor. En yaygın yöntemler işe alım vaatleriyle bilgi çalma (istihdam dolandırıcılığı), sahte ödeme, abonelik ve kripto yatırım tuzakları ile fatura ve kargo taklidi şeklinde sıralanıyor.

Google ve YouGov’un ABD, Hindistan ve Brezilya’dan 5 bin akıllı telefon kullanıcısıyla yaptığı anket dikkat çekici farklılıklar gösterdi. Android kullanıcılarının “geçen hafta hiç dolandırıcılık mesajı almadım” deme olasılığı iOS’a göre yüzde 58 daha yüksek çıktı. Pixel sahipleri bu konuda daha da şanslı. Pixel kullanıcılarının hiç mesaj almadığını söyleme olasılığı iPhone sahiplerine göre yüzde 96 daha fazla.

Sıklık açısından iOS kullanıcılarının haftada üç veya daha fazla dolandırıcılık mesajı alma olasılığı Androidlilere göre yüzde 65 daha yüksek.

Sıklık açısından iOS kullanıcılarının haftada üç veya daha fazla dolandırıcılık mesajı alma olasılığı Androidlilere göre yüzde 65 daha yüksek.

iPhone ile Pixel karşılaştırıldığında ise iPhone sahiplerinin çok sayıda mesaj aldıklarını bildirme olasılığı yüzde 136 daha fazla bulunmuş. Kullanıcı algısında da Android lehine bir fark var. Android kullanıcıları cihazlarının dolandırıcılık önlemlerini daha etkili buluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın