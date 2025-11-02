Google Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Android Kullanıcılarına Göre Daha Kolay Dolandırılıyor
Google’ın yayımladığı son rapor, iPhone sahiplerinin dolandırıcılık mesajları ve aramalarına Android kullanıcılarından çok daha sık maruz kaldığını ortaya koydu. Şirkete göre Android’in yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri kullanıcılarını daha etkili koruyor.
Google’ın yeni raporu, iPhone sahiplerinin dolandırıcılık amaçlı SMS ve aramalara Android kullanıcılarından daha sık maruz kaldığını gösteriyor.
Raporda öne çıkan veriler şöyle:
Sıklık açısından iOS kullanıcılarının haftada üç veya daha fazla dolandırıcılık mesajı alma olasılığı Androidlilere göre yüzde 65 daha yüksek.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
