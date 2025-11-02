Google Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Android Kullanıcılarına Göre Daha Kolay Dolandırılıyor

Geçen yıl dünya çapında dolandırıcıların kullanıcılarından yaklaşık 400 milyar dolar çaldığı; bunun yalnızca yüzde 4’ünün mağdurlara geri dönebildiği ifade ediliyor. En yaygın yöntemler işe alım vaatleriyle bilgi çalma (istihdam dolandırıcılığı), sahte ödeme, abonelik ve kripto yatırım tuzakları ile fatura ve kargo taklidi şeklinde sıralanıyor.

Google ve YouGov’un ABD, Hindistan ve Brezilya’dan 5 bin akıllı telefon kullanıcısıyla yaptığı anket dikkat çekici farklılıklar gösterdi. Android kullanıcılarının “geçen hafta hiç dolandırıcılık mesajı almadım” deme olasılığı iOS’a göre yüzde 58 daha yüksek çıktı. Pixel sahipleri bu konuda daha da şanslı. Pixel kullanıcılarının hiç mesaj almadığını söyleme olasılığı iPhone sahiplerine göre yüzde 96 daha fazla.