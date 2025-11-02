Birçok Kişi Bilmiyor: Sürücülerin Kafasını Karıştıran “E” Tabelasının Gerçek Anlamı

Şili, Meksika, Arjantin ve Peru gibi ülkelerde “E” harfi, İspanyolca “Estacionar” yani “park etmek” kelimesinin baş harfini temsil ediyor. Dolayısıyla bu ülkelerde üzeri çizilmiş “E” tabelası, “Park etmek yasaktır” anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu tabela, uluslararası yollarda en sık karıştırılan işaretlerden biri. Çünkü aynı sembol Avrupa’da yük sınırlamasını, Latin Amerika’da ise park yasağını ifade ediyor. Bu da özellikle turistlerin ve uluslararası tır şoförlerinin sık sık hataya düşmesine yol açıyor.

Trafik güvenliği uzmanları, yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülkenin trafik levhalarının mutlaka incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Zira aynı sembol, farklı bir dil veya yasa sistemi içinde tamamen başka bir kuralı temsil edebiliyor.