onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Birçok Kişi Bilmiyor: Sürücülerin Kafasını Karıştıran “E” Tabelasının Gerçek Anlamı

Birçok Kişi Bilmiyor: Sürücülerin Kafasını Karıştıran “E” Tabelasının Gerçek Anlamı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 10:48

Yolda seyahat ederken sıkça karşımıza çıkan bazı trafik levhaları, aslında göründüğünden daha karmaşık olabiliyor. Özellikle kırmızı çember içine alınmış ve üzeri çizili “E” harfi, birçok sürücünün aklını karıştırıyor. Görsel olarak tanıdık dursa da, bu tabelanın anlamı her ülkede aynı değil.

Buyurun, beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trafik levhalarında kullanan bu işaretin anlamını biliyor musunuz?

Trafik levhalarında kullanan bu işaretin anlamını biliyor musunuz?

Özellikle yabancı ülkelerde direksiyon başına geçen sürücüler, bu işaretin ne anlama geldiğini sık sık karıştırıyor.

Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkede kullanılan bu levha, coğrafyaya göre bambaşka anlamlar taşıyor. Avrupa’nın büyük bölümünde üzeri kırmızı çizgiyle kapatılmış “E” harfi, genellikle tünel girişlerinde veya ağır taşıtların geçişinin yasak olduğu bölgelerde yer alıyor. Bu işaret, özellikle 8 tondan ağır kamyonlar ya da tehlikeli madde taşıyan araçların o yola giremeyeceğini belirtmek için kullanılıyor.

Ancak Latin Amerika’da durum tamamen farklı.

Ancak Latin Amerika’da durum tamamen farklı.

Şili, Meksika, Arjantin ve Peru gibi ülkelerde “E” harfi, İspanyolca “Estacionar” yani “park etmek” kelimesinin baş harfini temsil ediyor. Dolayısıyla bu ülkelerde üzeri çizilmiş “E” tabelası, “Park etmek yasaktır” anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu tabela, uluslararası yollarda en sık karıştırılan işaretlerden biri. Çünkü aynı sembol Avrupa’da yük sınırlamasını, Latin Amerika’da ise park yasağını ifade ediyor. Bu da özellikle turistlerin ve uluslararası tır şoförlerinin sık sık hataya düşmesine yol açıyor.

Trafik güvenliği uzmanları, yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülkenin trafik levhalarının mutlaka incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Zira aynı sembol, farklı bir dil veya yasa sistemi içinde tamamen başka bir kuralı temsil edebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın