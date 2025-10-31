Hiçbir Şeyleri Yolunda Gitmiyor: Şanssızlığın Kitabını Yazmış 5 Burç

Hayat bazen bazı insanlar için adeta sınav peşinde koşuyor. Ne yapsalar, ne deneseler, ufak tefek aksilikler ve beklenmedik sürprizler onların peşini bırakmıyor. Astrolojiye göre, bazı burçlar bu “şanssızlık zincirinin” başrolünü oynuyor. İşte hiçbir şeyleri yolunda gitmeyen ve şanssızlığın kitabını yazmış 5 burç…