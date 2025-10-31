onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Hiçbir Şeyleri Yolunda Gitmiyor: Şanssızlığın Kitabını Yazmış 5 Burç

Hiçbir Şeyleri Yolunda Gitmiyor: Şanssızlığın Kitabını Yazmış 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 15:34

Hayat bazen bazı insanlar için adeta sınav peşinde koşuyor. Ne yapsalar, ne deneseler, ufak tefek aksilikler ve beklenmedik sürprizler onların peşini bırakmıyor. Astrolojiye göre, bazı burçlar bu “şanssızlık zincirinin” başrolünü oynuyor. İşte hiçbir şeyleri yolunda gitmeyen ve şanssızlığın kitabını yazmış 5 burç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Meraklı ve hareketli yapıları, onları iletişim kazalarına ve plansızlıklara sürüklüyor. Sözcükler bazen aleyhlerine işliyor.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Duygusal ve hassas Yengeç, ilişkilerde kalp kırıklıkları ve küçük aksiliklerle sık sık karşılaşıyor.

Başak Burcu

Mükemmeliyetçi Başak, detaylarda kayboluyor ve plan dışı durumlar şanssızlık zincirini başlatıyor.

Yay Burcu

Macera tutkunu Yay, riskli kararları ve plansız hareketleri nedeniyle ufak aksiliklerle hayatına devam ediyor.

Balık Burcu

Hayalperest Balık, iyi niyetli adımlarının yanlış anlaşılması ve duygusal dalgalanmalar yüzünden sık sık aksilik yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın