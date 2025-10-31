Yılbaşına Kadar Ücretsiz: Türkiye’nin İlk “Kent Berberi” Açıldı!
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir örnek kazandırarak Türkiye’nin ilk “Kent Berberi”ni hizmete açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde faaliyete başlayan merkez, yılbaşına kadar ücretsiz hizmet verecek. Yeni yıldan itibaren ise 100 TL gibi sembolik bir ücret uygulanacak.
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyeciliğe yeni bir halka ekleyerek Türkiye’nin ilk “Kent Berberi” projesini hayata geçirdi.
Ataç, projenin Cumhuriyet’in halkçılık ve dayanışma anlayışını yansıttığını vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, “İlklerin şehri Eskişehir yine öncülük yapıyor. Bu örnek projeler kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak” ifadelerini kullandı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
👍👍👏👏
Kent Cafe Kent Bar Kent Güzellik Merkezi Kent sigarası da istiyoruz
