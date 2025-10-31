onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılbaşına Kadar Ücretsiz: Türkiye’nin İlk “Kent Berberi” Açıldı!

Yılbaşına Kadar Ücretsiz: Türkiye’nin İlk “Kent Berberi” Açıldı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 13:29

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir örnek kazandırarak Türkiye’nin ilk “Kent Berberi”ni hizmete açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde faaliyete başlayan merkez, yılbaşına kadar ücretsiz hizmet verecek. Yeni yıldan itibaren ise 100 TL gibi sembolik bir ücret uygulanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyeciliğe yeni bir halka ekleyerek Türkiye’nin ilk “Kent Berberi” projesini hayata geçirdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyeciliğe yeni bir halka ekleyerek Türkiye’nin ilk “Kent Berberi” projesini hayata geçirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde açılan merkez, yılbaşına kadar ücretsiz hizmet verecek. Yeni yıldan itibaren ise 100 TL gibi sembolik bir ücret uygulanacak.

Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ataç, projenin Cumhuriyet’in halkçılık ve dayanışma anlayışını yansıttığını vurguladı.

Ataç, projenin Cumhuriyet’in halkçılık ve dayanışma anlayışını yansıttığını vurguladı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Yaklaşık on yıl önce köylerden başlayarak binlerce vatandaşa ücretsiz saç kesimi hizmeti ulaştırdık. Şimdi bu hizmeti kalıcı hale getirdik. Şehit aileleri, emekliler ve engelliler için ücretsiz olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, “İlklerin şehri Eskişehir yine öncülük yapıyor. Bu örnek projeler kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, “İlklerin şehri Eskişehir yine öncülük yapıyor. Bu örnek projeler kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de, “Halk Ekmek ve Halk Market’ten sonra Kent Berberi de sosyal belediyeciliğin yeni bir halkası oldu” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Murat BİLGİN

Kent Cafe Kent Bar Kent Güzellik Merkezi Kent sigarası da istiyoruz

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.