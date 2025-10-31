Almanya’nın En Mutlu Eyaleti Belli Oldu: Zirve Yine Değişmedi!

2025’in en mutlu eyaleti, geçen yıl olduğu gibi yine Hamburg oldu. 7,33 puanla zirvede yer alan Hamburg’u, 7,21 puanla Bavyera ve Rheinland-Pfalz izledi. Kuzey Ren-Vestfalya 7,10 puanla dördüncü sırada, yıllarca ilk sırada yer alan Schleswig-Holstein ise bu kez 7,12 puanla beşinci oldu.

Listenin son sıralarında Bremen (6,89), Berlin (6,83) ve Saarland (6,78) yer alırken, en düşük mutluluk puanı Mecklenburg-Vorpommern’de 6,06 olarak ölçüldü.