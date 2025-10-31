onedio
Almanya’nın En Mutlu Eyaleti Belli Oldu: Zirve Yine Değişmedi!

Metehan Bozkurt
31.10.2025 - 14:03

Almanya’da mutluluk seviyesi yeniden yükseldi. SKL Glücksatlas 2025 raporuna göre ülke genelinde yaşam memnuniyeti pandemi öncesi döneme geri döndü. Ancak gelir memnuniyetindeki düşüş, refah algısında farklılıkların sürdüğünü gösterdi. Araştırmada, en mutlu eyaletin bu yıl da değişmediği açıklandı.

Almanya’da mutluluk seviyesi uzun bir aradan sonra yeniden yükselişe geçti.

Ancak gelir memnuniyetindeki düşüş, ülke genelinde refah algısında farklılıklar yarattı.

SKL Glücksatlas 2025 verilerine göre, Almanya’da ortalama mutluluk puanı geçen yıla göre 0,03 puan artarak 7,09’a ulaştı. Ekonomi uzmanı Bernd Raffelhüschen, bu artışı “Pandemi sonrası toparlanma tamamlandı,” sözleriyle değerlendirdi.

Zirvede Hamburg var!

2025’in en mutlu eyaleti, geçen yıl olduğu gibi yine Hamburg oldu. 7,33 puanla zirvede yer alan Hamburg’u, 7,21 puanla Bavyera ve Rheinland-Pfalz izledi. Kuzey Ren-Vestfalya 7,10 puanla dördüncü sırada, yıllarca ilk sırada yer alan Schleswig-Holstein ise bu kez 7,12 puanla beşinci oldu.

Listenin son sıralarında Bremen (6,89), Berlin (6,83) ve Saarland (6,78) yer alırken, en düşük mutluluk puanı Mecklenburg-Vorpommern’de 6,06 olarak ölçüldü.

Gelir Eşitsizliği Rahatsız Ediyor

Rapora göre, gelir memnuniyeti geçen yıla göre 0,21 puan azalarak 6,60’a geriledi. Bu düşüş özellikle düşük gelir grubunda daha belirgin. Katılımcıların büyük kısmı gelir dağılımındaki adaletsizliğin son yıllarda daha görünür hale geldiğini belirtti.

Buna rağmen iş, aile ve boş zaman memnuniyeti hafif bir artış gösterdi. Özellikle sosyal ilişkiler ve iş hayatı alanlarında “pandemi öncesi dengeye dönüş” sinyali alındı.

