Yelkenleri Hemen Suya İndirmiyorlar: Kolay Kolay Aşık Olamayan 5 Burç
Aşk söz konusu olduğunda herkes aynı hızda ilerlemiyor. Kimi ilk bakışta kalbini kaptırırken, kimisi hislerinden emin olmadan bir adım bile atmıyor. Bu burçlar, duygularını hemen teslim etmeyen, temkinli hatta zaman zaman mesafeli duran tiplerden. Onlar için aşk, aceleyle yaşanacak bir heyecan değil, sabırla olgunlaşması gereken bir bağ. İşte kolay kolay aşık olamayan, kalbini açmadan önce bin kez düşünen o 5 burç…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlak Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Burcu
Kova Burcu
Akrep Burcu
İkizler Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın