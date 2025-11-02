onedio
Yelkenleri Hemen Suya İndirmiyorlar: Kolay Kolay Aşık Olamayan 5 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 13:15

Aşk söz konusu olduğunda herkes aynı hızda ilerlemiyor. Kimi ilk bakışta kalbini kaptırırken, kimisi hislerinden emin olmadan bir adım bile atmıyor. Bu burçlar, duygularını hemen teslim etmeyen, temkinli hatta zaman zaman mesafeli duran tiplerden. Onlar için aşk, aceleyle yaşanacak bir heyecan değil, sabırla olgunlaşması gereken bir bağ. İşte kolay kolay aşık olamayan, kalbini açmadan önce bin kez düşünen o 5 burç

Oğlak Burcu

Oğlak burcu, duygularını mantığın süzgecinden geçirmeden asla dışa vurmaz. Aşkı bir zayıflık gibi görmese de, hayatının merkezine koymayı tercih etmez. Öncelikleri genellikle iş, hedef ve istikrardır. Kalbini açması uzun zaman alır, açtığında da karşısındakinden aynı ciddiyeti bekler.

Başak Burcu

Başaklar için aşk, düzenli bir denklemin içine sığmaz. Onlar sürekli analiz eden, sorgulayan ve en ufak detayı bile düşünen yapılarıyla duygularını bastırma eğilimindedir. Aşık olduklarını fark ettiklerinde bile kendilerini geri çekerler; çünkü kontrolü kaybetmekten hoşlanmazlar.

Kova Burcu

Kovalar özgürlüklerine son derece düşkündür. Bağlanmak, onlar için zincirlenmek gibi hissettirebilir. Aşık olsalar bile mesafe koymayı severler, duygularını kelimelere dökmekte zorlanırlar. Zihin bağı onlar için fiziksel çekimden bile önemlidir; bu bağ kurulmadıkça aşkın anlamı yoktur.

Akrep Burcu

Görünürde tutkulu ve yoğun olsalar da Akrepler, gerçek aşk konusunda temkinlidir. Güven onlar için her şeydir. Kalplerini kolay kolay teslim etmezler; çünkü bir kez açıldıklarında her şeylerini verirler. Bu yüzden çoğu zaman duygularını gizlemeyi, savunma duvarlarının ardında kalmayı tercih ederler.

İkizler Burcu

İkizler burcu duygular konusunda gelgitlidir. Bir gün gökyüzünü renklendirirken ertesi gün aynı heyecanı hissetmeyebilir. Bu değişkenlik, derin bir bağ kurmalarını zorlaştırır. Aşık olmaktan çok, aşkın fikrine hayran kalırlar ama gerçek duygusal bağlılık onları korkutur.

