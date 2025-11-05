Türk Üniversite Diplomalarının Geçerli Olduğu Ülkeler: Mavi Diploma Nedir, Hangi Ülkelerde Geçerli?

Her ülkenin kendi denklik ve tanıma kuralları vardır. Dolayısıyla Türkiye'de alınan her üniversite diploması, yabancı ülkelerde geçerli olmayabilir. Türkiye’de bir üniversite diploması alındığında, bu diploma Türkiye yükseköğretim sisteminde resmî olarak geçerli sayılır. YÖK’e bağlı yükseköğretim kurumlarının verdiği diplomalar Türkiye açısından geçerlidir. Ancak bu diplomaların Türkiye dışında geçerli olması için bazı kurallar vardır.

'Mavi diploma' adı verilen diploma belgesi, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerdeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi İşbirliği tarafından akredite olmuş üniversiteler tarafından verilen bir diplomadır. Bu diplomaya sahip kişiler, yurt dışındaki üniversiteler tarafından kabul edilir. Yani öğrencinin aldığı eğitim, yurt dışında da geçerli kabul edilir. Yurt dışında eğitim görmek isteyen kişilerin cevabını aradığı' Mavi diploma nedir?' sorusunun cevabı budur.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Mavi diploma, Türkiye’deki her üniversiteden alınabilen bir diploma değildir. Mavi diploma almak için bu belgeyi size veren bir üniversitede eğitim almanız gerekir. Eğer lisans eğitiminizi Türkiye’de bulunan bir üniversitede tamamlayacaksanız okulunuzun bu belgeyi verip vermediğini araştırmanızı tavsiye ederiz.