onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türk Üniversite Diplomalarının Geçerli Olduğu Ülkeler: Mavi Diploma Nedir, Hangi Ülkelerde Geçerli?

Türk Üniversite Diplomalarının Geçerli Olduğu Ülkeler: Mavi Diploma Nedir, Hangi Ülkelerde Geçerli?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 17:17

Yurt dışında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak şimdilerde birçok kişinin hayali. Hem dilini geliştirmek hem de yeni insanlarla tanışıp kendini geliştirmek isteyenler rotasını yurt dışına çeviriyor. Elbette bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok detay var. Bunlardan bir tanesi de, eğitim almak istediğiniz ülkenin ve/veya üniversitenin mevcut diplomanızı kabul edip etmediği. 

Bazı ülkeler 'mavi diploma' ile Türkiye'deki diplomaları kabul ediyor.

Peki mavi diploma nedir, Türk diplomasını kabul eden ülkeler hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Üniversite Diplomaları Hangi Ülkelerde Geçerli?

Türk Üniversite Diplomaları Hangi Ülkelerde Geçerli?

Her ülkenin kendi denklik ve tanıma kuralları vardır. Dolayısıyla Türkiye'de alınan her üniversite diploması, yabancı ülkelerde geçerli olmayabilir. Türkiye’de bir üniversite diploması alındığında, bu diploma Türkiye yükseköğretim sisteminde resmî olarak geçerli sayılır. YÖK’e bağlı yükseköğretim kurumlarının verdiği diplomalar Türkiye açısından geçerlidir. Ancak bu diplomaların Türkiye dışında geçerli olması için bazı kurallar vardır. 

'Mavi diploma' adı verilen diploma belgesi, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerdeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi İşbirliği tarafından akredite olmuş üniversiteler tarafından verilen bir diplomadır. Bu diplomaya sahip kişiler, yurt dışındaki üniversiteler tarafından kabul edilir. Yani öğrencinin aldığı eğitim, yurt dışında da geçerli kabul edilir. Yurt dışında eğitim görmek isteyen kişilerin cevabını aradığı' Mavi diploma nedir?' sorusunun cevabı budur. 

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Mavi diploma, Türkiye’deki her üniversiteden alınabilen bir diploma değildir. Mavi diploma almak için bu belgeyi size veren bir üniversitede eğitim almanız gerekir. Eğer lisans eğitiminizi Türkiye’de bulunan bir üniversitede tamamlayacaksanız okulunuzun bu belgeyi verip vermediğini araştırmanızı tavsiye ederiz.

Mavi Diploma Veren Üniversiteler ve Mavi Diplomayı Kabul Eden Ülkeler

Mavi Diploma Veren Üniversiteler ve Mavi Diplomayı Kabul Eden Ülkeler

Mavi Diplomanın Geçerli Olduğu Ülkeler: İsveç, İtalya, Macaristan, Romanya, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Malta, Polonya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İspanya, Lüksemburg, Finlandiya.

Ülkemizde Mavi Diploma Veren Üniversiteler

  • Anadolu Üniversitesi

  • Atatürk Üniversitesi

  • Adıyaman Üniversitesi

  • Adnan Menderes Üniversitesi

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi

  • Akdeniz Üniversitesi

  • Atılım Üniversitesi

  • Başkent Üniversitesi

  • Bartın Üniversitesi

  • Beykent Üniversitesi

  • Bahçeşehir Üniversitesi

  • Balıkesir Üniversitesi

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  • Bilkent Üniversitesi

  • Bozok Üniversitesi

  • Bülent Ecevit Üniversitesi

  • Celal Bayar Üniversitesi

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  • Çukurova Üniversitesi

  • Çağ Üniversitesi

  • Dokuz Eylül Üniversitesi

  • Dumlupınar Üniversitesi

  • Düzce Üniversitesi

  • Ege Üniversitesi

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  • Erciyes Üniversitesi

  • Fatih Üniversitesi

  • Fırat Üniversitesi

  • Gazi Üniversitesi

  • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

  • Gediz Üniversitesi

  • Gümüşhane Üniversitesi

  • Gaziantep Üniversitesi

  • Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  • Hacettepe Üniversitesi

  • Hava Harp Okulu

  • İnönü Üniversitesi

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi

  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

  • Kırıkkale Üniversitesi

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  • Kocaeli Üniversitesi

  • Koç Üniversitesi

  • Maltepe Üniversitesi

  • Marmara Üniversitesi

  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  • Mersin Üniversitesi

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  • Mustafa Kemal Üniversitesi

  • Muş Alparslan Üniversitesi

  • Namık Kemal Üniversitesi

  • Nevşehir Üniversitesi

  • Niğde Üniversitesi

  • Nişantaşı Üniversitesi

  • Okan Üniversitesi

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  • Ordu Üniversitesi

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  • Özyeğin Üniversitesi

  • Pamukkale Üniversitesi

  • Sabancı Üniversitesi

  • Sakarya Üniversitesi

  • Süleyman Demirel Üniversitesi

  • Trakya Üniversitesi

  • Uludağ Üniversitesi

  • Uşak Üniversitesi

  • Yaşar Üniversitesi

  • İstanbul Arel Üniversitesi

  • İstanbul Aydın Üniversitesi

  • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Üniversitesi

  • Kafkas Üniversitesi

  • Karabük Üniversitesi

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın