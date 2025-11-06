onedio
Sorun Yaşadığı Sürücüyü İhbar Etmek İsteyen Kadının Diyaloğu Viral Oldu

Sorun Yaşadığı Sürücüyü İhbar Etmek İsteyen Kadının Diyaloğu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 12:28

Biliyorsunuz kamuoyunda 'Twitter Mahkemeleri' diye bir kavram var. Sosyal medyada bir suç veya uygunsuz bir davranış yeteri kadar ilgi görürse yetkili mercilerin kamuoyu baskısıyla o konuda aksiyon almaları daha hızlı oluyor. Bu da pek çok kişinin yetkili mercilerden önce X'te ihbar yapmasına neden oluyor. Aygül Aydın isimli bir kullanıcı da trafikte sorun yaşadığı birini şikayet etmek için telefona sarıldı ama...

Aygül'ün paylaşımı şöyleydi;

'İnsanlar iyice delirdi. Vurdumduymaz ve bencil! Kendinize dikkat edin. Hayretler içinde az önce bir olaya şahitlik ettim. Ara sokakta giderken önümdeki araba pat diye durdu ve park etti. Sonra gözümün içine bakarak okula girdi. Bende dedimki okuldan çocuk alacak heralde neyse. Çocuk bu olsun, bekleyeyim. Adamcağız 2 saat yer aramasın, alsın çocuğu gelsin diye bekledim. Arkamda herkes kornaya basıyor ve uzun bir kuyruk oldu. 15 dk oldu bende kornaya bastım mecbur. Başka gidilecek yer yok. Çıktı ve bana bağırdı. Ne basıyorsun görmüyor musun çocuk alıyorum. Dedim görüyorum ve hayretler içinde rahatlığınızı izliyorum. Bak şimdi daha yavaş hareket edicem izle şimdi saatlerce burda kalacaksın dedi. Ben şok bir şekilde benimde çocuğum bekliyor dedim. Napim bekliyorsa dedi..😃 ben kadınım diye mi bana böyle diklendi,ezdi acaba diye düşündüm. Plakasını aracını çektim. Resimde yavaş hareket ederek oturduğu için böyle çıktı. 😅İyiki sosyal medya ve telefonlarlar var.  Yoksa arsızlık almış başını gidiyo. Sonuçta biz kadın olduğumuz için çokta küçük görmesin. Resim çekiyoruz.'

Ancak bir kullanıcı bu saygısızlığa dikkat çekmek için plakanın açık verilmesi gerektiğini belirtti.

Aygül Aydın ise bunun suç olduğunu farkındaydı. Plakayı bulanık paylaşması önerisi yapıldı.

Yapay zekayla plakayı buzlayamayan kadın plakanın sansürsüz halini paylaştı.

Tabii bu hareket milyonlarca görüntülenme aldı.

Bunun zeka göstergesi olduğunu savunanlar da vardı.

Ciddi olduğunu düşünen de...

Ancak zekice diyenler çoğunluktaydı.

"Salağa yattı" diyenler de oldu.

Ortama neşe katanlar da...

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tehuti555

kadının bayağı ünlü (instagram'da 1,5 milyon takipçili) bir astrolog olması detayının haberde geçmemesi?

kenan kalav

Kadın diye yapmıştır erkeğe yapsın bakayım