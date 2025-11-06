Sorun Yaşadığı Sürücüyü İhbar Etmek İsteyen Kadının Diyaloğu Viral Oldu
Biliyorsunuz kamuoyunda 'Twitter Mahkemeleri' diye bir kavram var. Sosyal medyada bir suç veya uygunsuz bir davranış yeteri kadar ilgi görürse yetkili mercilerin kamuoyu baskısıyla o konuda aksiyon almaları daha hızlı oluyor. Bu da pek çok kişinin yetkili mercilerden önce X'te ihbar yapmasına neden oluyor. Aygül Aydın isimli bir kullanıcı da trafikte sorun yaşadığı birini şikayet etmek için telefona sarıldı ama...
Aygül'ün paylaşımı şöyleydi;
Ancak bir kullanıcı bu saygısızlığa dikkat çekmek için plakanın açık verilmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zekayla plakayı buzlayamayan kadın plakanın sansürsüz halini paylaştı.
Bunun zeka göstergesi olduğunu savunanlar da vardı.
Ciddi olduğunu düşünen de...
Ancak zekice diyenler çoğunluktaydı.
"Salağa yattı" diyenler de oldu.
Ortama neşe katanlar da...
Siz ne düşünüyorsunuz?
kadının bayağı ünlü (instagram'da 1,5 milyon takipçili) bir astrolog olması detayının haberde geçmemesi?
Kadın diye yapmıştır erkeğe yapsın bakayım