Sorun Yaşadığı Sürücüyü İhbar Etmek İsteyen Kadının Diyaloğu Viral Oldu

'İnsanlar iyice delirdi. Vurdumduymaz ve bencil! Kendinize dikkat edin. Hayretler içinde az önce bir olaya şahitlik ettim. Ara sokakta giderken önümdeki araba pat diye durdu ve park etti. Sonra gözümün içine bakarak okula girdi. Bende dedimki okuldan çocuk alacak heralde neyse. Çocuk bu olsun, bekleyeyim. Adamcağız 2 saat yer aramasın, alsın çocuğu gelsin diye bekledim. Arkamda herkes kornaya basıyor ve uzun bir kuyruk oldu. 15 dk oldu bende kornaya bastım mecbur. Başka gidilecek yer yok. Çıktı ve bana bağırdı. Ne basıyorsun görmüyor musun çocuk alıyorum. Dedim görüyorum ve hayretler içinde rahatlığınızı izliyorum. Bak şimdi daha yavaş hareket edicem izle şimdi saatlerce burda kalacaksın dedi. Ben şok bir şekilde benimde çocuğum bekliyor dedim. Napim bekliyorsa dedi..😃 ben kadınım diye mi bana böyle diklendi,ezdi acaba diye düşündüm. Plakasını aracını çektim. Resimde yavaş hareket ederek oturduğu için böyle çıktı. 😅İyiki sosyal medya ve telefonlarlar var. Yoksa arsızlık almış başını gidiyo. Sonuçta biz kadın olduğumuz için çokta küçük görmesin. Resim çekiyoruz.'