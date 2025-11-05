onedio
Sinemalardaki Görüntü Kalitesinden Ankaralı Neşesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
05.11.2025 - 16:30

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Hızlandırmıştır diye umuyoruz.

twitter.com

Benziyor ama...

twitter.com

Onlardan iyi biliyor olabilir.

twitter.com

Tesadüfün böylesi.

twitter.com
Hayatı sorgulayanlar...

twitter.com

İzmir'de gevrek falan deniyordur.

twitter.com

Ankara'da tuhaf şeyler oluyor.

twitter.com

Yine Ankara...

Bilim insanları biraz ciddiyet...

twitter.com
Uzman görüşü!

twitter.com

Ne yaptı acaba?

twitter.com

👇

twitter.com

Muhtemelen...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
