Kylie Jenner'ı İki Haftada Tavlayabileceğine İnanan Sinan Akçıl, Yersiz Öz Güveniyle Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 22:07

Sık sık enteresan açıklamalarıyla tepki çeken, özellikle de kadınlara yönelik çıkışlarıyla gündeme oturan Sinan Akçıl'ın Kylie Jenner açıklaması dikkat çekti. 

Kylie Jenner'ı iki haftada tavlayabileceğine inanan Sinan Akçıl'ın yersiz öz güveni dillere fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şarkıcılık ve bestecilik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve hayatı sorgulatan açıklamalarıyla da gündeme gelen Sinan Akçıl'ı tanımayan yoktur.

Gündemde ne varsa mutlaka bir yorumu olan, her konuya dahil olmayı kendine görev edinmiş, aşk bittikten sonra eski sevgililerine olan takıntısıyla meşhur olan Sinan Akçıl, özellikle son zamanlarda kadınlar ve kadınların giyimleriyle ilgili yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce Edis'in transparan gömleğine fena takılmış, 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma. NOKTA.' açıklamasında bulunmuş ve tüm tepkilerin odağı olmuştu.

Sinan Akçıl, bu sefer de bir röportajında yaptığı gereksiz iddialı açıklamayla dikkat çekti.

Bugüne dek hiçbir kadın tarafından reddedilmediğini iddia eden Sinan Akçıl, ne alakaysa konuyu Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner'a bağladı. 

Kylie Jenner bugün gelse iki haftada tavlayabileceğine yürekten inanan Sinan Akçıl'ın 'Kylie Jenner ile beni tanıştır ve bana iki hafta ver.” açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Sinan Akçıl'ın nereden geldiğini bugüne dek çözemediğimiz öz güveni alay konusu oldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
