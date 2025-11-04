Kylie Jenner'ı İki Haftada Tavlayabileceğine İnanan Sinan Akçıl, Yersiz Öz Güveniyle Dillere Fena Düştü!

Gündemde ne varsa mutlaka bir yorumu olan, her konuya dahil olmayı kendine görev edinmiş, aşk bittikten sonra eski sevgililerine olan takıntısıyla meşhur olan Sinan Akçıl, özellikle son zamanlarda kadınlar ve kadınların giyimleriyle ilgili yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce Edis'in transparan gömleğine fena takılmış, 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma. NOKTA.' açıklamasında bulunmuş ve tüm tepkilerin odağı olmuştu.