Murat Ülker ve Rahmi Koç'un Gündem Olan Akşam Yemeğindeki "Saklama Kabı" Detayı
Türkiye'nin en zengin ve tanınmış isimlerinden Murat Ülker ile Rahmi Koç bir araya geldi. İstanbul Balat'ta bir akşam yemeğinde buluşan ikili, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir yandan ikilinin toplam serveti bir yandan ise mütevazı sofra konuşuldu.
Bir kullanıcının dikkatini çeken 'saklama kabı' ise komik yorumlara da yer açtı!
Türkiye'nin en zengin isimleri Koç ve Ülker akşam yemeğinde bir araya geldi.
Bir kullanıcı ise Rahmi Koç'un saklama kabına dikkat çekti! 😂
Koç'un yanındaki saklama kabına birbirinden komik yorumlar yapıldı.
