Murat Ülker ve Rahmi Koç'un Gündem Olan Akşam Yemeğindeki "Saklama Kabı" Detayı

Dilara Bağcı Peker
05.11.2025 - 22:31

Türkiye'nin en zengin ve tanınmış isimlerinden Murat Ülker ile Rahmi Koç bir araya geldi. İstanbul Balat'ta bir akşam yemeğinde buluşan ikili, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir yandan ikilinin toplam serveti bir yandan ise mütevazı sofra konuşuldu.

Bir kullanıcının dikkatini çeken 'saklama kabı' ise komik yorumlara da yer açtı!

Türkiye'nin en zengin isimleri Koç ve Ülker akşam yemeğinde bir araya geldi.

Rahmi KoçMurat Ülker, Tezcan Yaramancı ve Ali Esat Göksel, Balat'ta bir restoranda aynı sofrada bir araya geldi. Akşam yemeğinden çekilen fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem olunca komik yorumlar da gecikmedi. Kimileri masanın toplam servetine kimileri de sofranın mütevazılığına dikkat çekti.

Bir kullanıcı ise Rahmi Koç'un saklama kabına dikkat çekti! 😂

Koç'un yanındaki saklama kabına birbirinden komik yorumlar yapıldı.

