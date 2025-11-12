onedio
Listede Türkiye de Var! Dünyada Maaşla Ev Sahibi Olmanın En Zor Olduğu Ülkeler

Oğuzhan Kaya
12.11.2025 - 16:42

BestBrokers.com'da 2025 verilerine göre oluşturulan 'Dünya Çapında Konut Maliyeti' başlıklı rapora göre, ortalama maaşlara kıyasla ev sahibi olmanın en kolay ve en zor olduğu ülkeler belli oldu. Pandemi sonrası emlak sektörünün altüst olması ve dünyada konut fiyatlarının artmasından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ortalama maaşlara göre en zor ev alınan ülkeler sıralamasında Türkiye 4. sırada.

Dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke Nepal.

Nepal'i, Çin, Hindistan ve Türkiye takip ediyor. Hesaplamaya göre ülkelerdeki aylık ortalama gelir ve evlerin ortalama metrekare fiyatları hesaplanmış. Bu da bir Nepallinin 62 yıllık geliri 100 metrekare ev alabiliyor. Türkiye'de ise bir kişinin 50 yıl çalışması gerekiyor. Ancak ülke ortalamalarının ve taşra metropol farkının hesaplamada göz ardı edildiğine de değiniliyor.

En kolay ev alınan ülkelerde ise Güney Afrika başı çekiyor.

Güney Afrika'da maaşlar yüksek olmamasına rağmen ev fiyatlarının görece düşük olması Afrika ülkesinin listede birinci olmasını sağlamış. 2. sırada ABD, 3. sırada Finlandiya, 4. sırada ise Bahreyn gibi ortalama gelirin yüksek olduğu ülkeler yer alıyor.

