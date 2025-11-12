Listede Türkiye de Var! Dünyada Maaşla Ev Sahibi Olmanın En Zor Olduğu Ülkeler
BestBrokers.com'da 2025 verilerine göre oluşturulan 'Dünya Çapında Konut Maliyeti' başlıklı rapora göre, ortalama maaşlara kıyasla ev sahibi olmanın en kolay ve en zor olduğu ülkeler belli oldu. Pandemi sonrası emlak sektörünün altüst olması ve dünyada konut fiyatlarının artmasından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ortalama maaşlara göre en zor ev alınan ülkeler sıralamasında Türkiye 4. sırada.
Dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke Nepal.
En kolay ev alınan ülkelerde ise Güney Afrika başı çekiyor.
