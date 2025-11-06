Mevduat Faizlerinde Son Durum: İşte Bankalarda 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyor. Altın piyasaları yakından takip edilirken bankaların faizli hesapları da mercek altında. Bankalar, faiz oranlarını ve vade sürelerini sık sık güncelliyor. 6 Kasım 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi ise belli oldu!

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.