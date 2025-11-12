onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Epstein Davasında Yeni Perde: Trump'ın "Kızlardan Haberdar Olduğu" İddia Edildi

Epstein Davasında Yeni Perde: Trump'ın "Kızlardan Haberdar Olduğu" İddia Edildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 23:52

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir iddia gündemde. Demokrat Partili vekillerin yayımladığı belgelerde, cinsel istismardan hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein’ın Trump’la ilgili dikkat çeken ifadeleri yer aldı. Epstein’ın 2011 ve 2019 yıllarına ait e-postalarında, Trump’ın 'kızlardan haberdar olduğunu' söylediği görülüyor. Beyaz Saray ise iddiaları siyasi bir karalama kampanyası olarak nitelendirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Trump kızları biliyordu, Ghislaine’e durmasını söyledi"

"Trump kızları biliyordu, Ghislaine’e durmasını söyledi"

Politico’nun haberine göre Demokrat milletvekilleri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi aracılığıyla yeni e-postaları kamuoyuyla paylaştı. 2019 tarihli bir mesajda Epstein, gazeteci Michael Wolff’a 'Trump, üyelikten istifa etmemi istedi, oysa hiç üye olmadım. Elbette kızları biliyordu; Ghislaine’e durmasını söyledi.' ifadelerini kullandı.

Epstein’ın burada, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago kulübüne atıfta bulunduğu düşünülüyor. Mesajda geçen Ghislaine Maxwell, 2021’de çocukları fuhuşa yönlendirmekten suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein’ın 2011’de Maxwell’e gönderdiği bir başka e-postada ise Trump’tan 'havlamayan köpek' olarak bahsettiği görülüyor. Belgelerde ayrıca ismi gizlenen bir mağdurun, Trump’la uzun süre baş başa vakit geçirdiği iddiası da yer alıyor.

Trump suçlamaları reddediyor, Beyaz Saray ise sessiz.

Trump suçlamaları reddediyor, Beyaz Saray ise sessiz.

Trump cephesi iddiaları tamamen reddediyor. Başkan, Epstein’la yıllar önce yollarını ayırdığını, Mar-a-Lago kulübünden de 'uygunsuz davranışları' nedeniyle men edildiğini öne sürdü.

Trump, Epstein’ın 2019’da cezaevinde intihar etmesinden sonra yaptığı açıklamada, 'Onunla herhangi bir işim ya da ilgim yoktu.' demişti.

Demokrat Partili komite üyeleri ise yayımlanan e-postaların 'Trump’ın Epstein’ın suçlarından haberdar olduğu yönünde ciddi soru işaretleri doğurduğunu' savunuyor. Beyaz Saray, sızıntılarla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
bibidibabidibup

Trumpa engelli muamelesi yapiliyo kuzey amerikada. Abdnin ic/orta anadolusu ve guneyi haric herkes “engelli belli ki o yuzden bi sey demek istemiyorum ama ba... Devamını Gör

herohe7189

akpekek hudamhp iliskisine odaklan acun kacamican istedigin yalakaligi yap.