Epstein Davasında Yeni Perde: Trump'ın "Kızlardan Haberdar Olduğu" İddia Edildi

Politico’nun haberine göre Demokrat milletvekilleri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi aracılığıyla yeni e-postaları kamuoyuyla paylaştı. 2019 tarihli bir mesajda Epstein, gazeteci Michael Wolff’a 'Trump, üyelikten istifa etmemi istedi, oysa hiç üye olmadım. Elbette kızları biliyordu; Ghislaine’e durmasını söyledi.' ifadelerini kullandı.

Epstein’ın burada, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago kulübüne atıfta bulunduğu düşünülüyor. Mesajda geçen Ghislaine Maxwell, 2021’de çocukları fuhuşa yönlendirmekten suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein’ın 2011’de Maxwell’e gönderdiği bir başka e-postada ise Trump’tan 'havlamayan köpek' olarak bahsettiği görülüyor. Belgelerde ayrıca ismi gizlenen bir mağdurun, Trump’la uzun süre baş başa vakit geçirdiği iddiası da yer alıyor.