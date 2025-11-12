Epstein Davasında Yeni Perde: Trump'ın "Kızlardan Haberdar Olduğu" İddia Edildi
ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir iddia gündemde. Demokrat Partili vekillerin yayımladığı belgelerde, cinsel istismardan hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein’ın Trump’la ilgili dikkat çeken ifadeleri yer aldı. Epstein’ın 2011 ve 2019 yıllarına ait e-postalarında, Trump’ın 'kızlardan haberdar olduğunu' söylediği görülüyor. Beyaz Saray ise iddiaları siyasi bir karalama kampanyası olarak nitelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Trump kızları biliyordu, Ghislaine’e durmasını söyledi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump suçlamaları reddediyor, Beyaz Saray ise sessiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Trumpa engelli muamelesi yapiliyo kuzey amerikada. Abdnin ic/orta anadolusu ve guneyi haric herkes “engelli belli ki o yuzden bi sey demek istemiyorum ama ba... Devamını Gör
akpekek hudamhp iliskisine odaklan acun kacamican istedigin yalakaligi yap.