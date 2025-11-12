Dolandırıcıların Sahte Sitelerine Dikkat: TOKİ 500 Konut Başvuruları Başlamıştı
Toplu Konu İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım’da başlamıştı. Banka şubelerinden herkes başvuru yapabilirken, e-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarasına göre düzenlenme yapılmıştı. 500 bin konut başvurularının başlamasıyla birlikte dolandırcılar da harekete geçti. Sahte sitelerle vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, Google’da en üstte çıkarak TOKİ başvurusu yapmak isteyenleri kandırıyor. Samsun’da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak da TOKİ başvurusu yapmak isterken dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Vatandaşların TOKİ’nin yaptığı ucuz evlere başvuru yapma isteği kabusa dönebilir.
Google’da sahte siteleri en üstte çıkartıyorlar.
TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?
