Dolandırıcıların Sahte Sitelerine Dikkat: TOKİ 500 Konut Başvuruları Başlamıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 15:46

Toplu Konu İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım’da başlamıştı. Banka şubelerinden herkes başvuru yapabilirken, e-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarasına göre düzenlenme yapılmıştı. 500 bin konut başvurularının başlamasıyla birlikte dolandırcılar da harekete geçti. Sahte sitelerle vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, Google’da en üstte çıkarak TOKİ başvurusu yapmak isteyenleri kandırıyor. Samsun’da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak da TOKİ başvurusu yapmak isterken dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vatandaşların TOKİ’nin yaptığı ucuz evlere başvuru yapma isteği kabusa dönebilir.

43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi. Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.

Google’da sahte siteleri en üstte çıkartıyorlar.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı ama dolandırıcılar da hız kesmiyor. TOKİ ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açan dolandırıcılar, bu sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiriyor. Arama motorlarında arama yapan vatandaşlar ise karşılarına ilk çıkan siteye dikkat etmeden girdiklerinde ise dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Yetkililer ise girdiğiniz sitelerin doğruluğundan emin olun uyarısında bulunuyor.

TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. 5 bin lira başvuru ücretini yatıranlar sonrasında kurada çıkmaması halinde başvuru ücretlerini geri alabilecek.

Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
