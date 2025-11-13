onedio
The Economist 2026 Kapağını Yayınladı! Kapaktaki Gizli Mesajlar ve 2026'da Dünyada Olacaklar

The Economist 2026 Kapağını Yayınladı! Kapaktaki Gizli Mesajlar ve 2026’da Dünyada Olacaklar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 11:15

The Economist, geleneksel 'yıl' kapağını yayınladı. 2026 yılına dair yayınlanan kapak her sene olduğu gibi bu sene de gizli mesajlar içeriyordu. Economist’in yayınladığı kapaklar “2026’da olacaklar” olarak adlandırılıyor. Kapakta bulunan gizli mesajlar ise uzman ve komplo teorisyenleri tarafından inceleniyor. Peki, 2026’da dünyada neler olacak? İşte gizli anlamlarıyla The Economist’in 2026 kapağı. 

The Economist, 2026 kapağını yayınladı.

The Economist, 2026 kapağını yayınladı.

Dünyanın popüler dergisi The Economist, 2026 kapağını yayınladı. Kapak, “Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar” cümleleriyle yayınlandı. Kapakta her sene olduğu gibi bu sene de gizli mesajlar, komplo teorileri yer aldı. 

The Economist söz konusu kapağa ve 2026’da dünyada olması beklenen gündemleri kaleme aldı. 2025 yılında dünyadaki olayları şekillendiren en büyük faktörün ABD Başkanı Donald Trump olduğu belirtildi.

Economist 2026 kapağındaki gizli mesajlar.

Economist 2026 kapağındaki gizli mesajlar.

The Economist’s 2026 kapağında yine dikkat çeken imgeler yer aldı. Kapakta dev şırıngalar, haplar, iğneler ve beyin simgesi yer alıyor. Zayıflama haplarına ilişkin yeni bir sürecin başlayacağı mesajını veren Economist, dolar işaretiyle birlikte yürüyen insanlara da yer verdi. Bu ise para sisteminin yeniden tasarlanabileceğini gösteriyor. Robot figürler ve mekanik ellerin bulunduğu görsel de yapay zekaya da atıfta bulunuldu.

2026'da dünyada neler olacak?

2026’da dünyada neler olacak?

The Economist editörü Tom Standage, 2026’da dünyada olacakları tahmin etti. İşte 10 tahmin:

1. Amerikanın 250’nci yılı

ABD’nin kuruluşunun 250. yıl dönümünde Cumhuriyetçiler ve Demokratları aynı ülkeyi farklı terimlerle tarif ediyor. Ülkenin geçmişiyle ve bugünüyle ilgili zıt anlatılar duymayı bekleyin. Trump’ın zorbalık, gümrük tarifeleri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.

2. Jeopolitik sürüklenme

Dünya yeni bir soğuk savaşa mı girdi? Bu savaşın tarafları ABD ve Çin mi? Trump tarzı bir anlaşma dünyayı Amerikan, Rus ve Çin “nüfuz alanlarına” mı bölecek? Böylece herkes kendi bölgesinde dilediğini mi yapacak? 

3. Savaş mı barış mı?

Gazze’deki barış sürecek. Ukrayna, Sudan, Mynamar’da çatışmalar devam edecek. 

4. Avrupa için yeni sorunlar

Avrupa’yı 2026’da bir sınav bekliyor. Avrupa, savunma harcamalarını artırmalı, ABD’yi yanında tutmalı, bütçe açıklarıyla başa çıkmalı. Kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir.

 5. Çin için 2026 bir fırsat

Trump’ın “Önce Amerika” politikası, Çin’e küresel nüfuzunu artırmak için yeni fırsatlar sunuyor. Çin, özellikle küresel güneyde yaptığı ticaret anlaşmalarıyla kendisini daha güvenilir bir ortak olarak tanıtacak

6. Yapay zeka ile ilgili endişeler

Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ABD’deki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki yapay zeka balonu patlayacak mı?

7. Zayıflama ilaçları

2026’da zayıflama ilaçlar, performans artırıcı ilaçların etik sınırları tartışmaya açılabilir. 

8. İklim krizi

Birçok şirket iklim hedefine ulaşacak. Jeotermal enerjiye dikkat edin; yıldızı parlayabilir.

9. Ekonomik kaygılar

ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri küresel büyümeyi baskılayacak. Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı değişecek. Bu piyasada çatışmayı tetikleyebilir.

10. Spor siyasetten kaçışı sağlar mı?

Spor, 2026’da siyasetten kaçışı sağlayamayacak. ABD’de gerçekleştirilen pek çok spor müsabakası tartışmaların odağında olabilir.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Kedi Topu

🤢🤢🤮🤮

Kedi Topu

dijital para iklim yasakları kapanma kölelik

Handan Kargın

Şu dünyanın başındaki en büyük belalar, Trump ve Netenyahu'dur.