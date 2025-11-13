The Economist 2026 Kapağını Yayınladı! Kapaktaki Gizli Mesajlar ve 2026’da Dünyada Olacaklar

Dünyanın popüler dergisi The Economist, 2026 kapağını yayınladı. Kapak, “Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar” cümleleriyle yayınlandı. Kapakta her sene olduğu gibi bu sene de gizli mesajlar, komplo teorileri yer aldı.

The Economist söz konusu kapağa ve 2026’da dünyada olması beklenen gündemleri kaleme aldı. 2025 yılında dünyadaki olayları şekillendiren en büyük faktörün ABD Başkanı Donald Trump olduğu belirtildi.