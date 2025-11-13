Epstein’ın Maillerinden ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da Çıktı: "Beni Gülümset"
ABD’de Demokrat Parti vekilleri pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın attığı mailleri paylaştı. Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mailler gündem olurken, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da Epstein’ın mail listesinde olduğu ortaya çıktı. Epstein’ın, Barrack’a gönderdiği mailde, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset.' yazdığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’de Epstein ile Trump arasındaki bağlantı yeniden gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demokrat Parti vekillerinin paylaştığı ve gündemi sarsan maillerde ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın da olduğu öğrenildi.
👇
ABD’deki pedofili Epstein skandalı nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın