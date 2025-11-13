onedio
Epstein’ın Maillerinden ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da Çıktı: "Beni Gülümset"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 11:03

ABD’de Demokrat Parti vekilleri pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın attığı mailleri paylaştı. Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mailler gündem olurken, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da Epstein’ın mail listesinde olduğu ortaya çıktı. Epstein’ın, Barrack’a gönderdiği mailde, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset.' yazdığı görüldü.

ABD’de Epstein ile Trump arasındaki bağlantı yeniden gündemde.

Demokrat Parti vekillerinin paylaştığı ve gündemi sarsan maillerde ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın da olduğu öğrenildi.

Epstein ile Barrack’ın 9 Mart 2016 yılında mail üzerinden haberleştiği ve Epstein’ın, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset.' yazdığı görüldü.

Epstein’ın bahsettiği 'çocuğun' tam olarak kim olduğu ise bilinmiyor.

ABD’deki pedofili Epstein skandalı nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, şüphelerini dile getirerek bunu reddetmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
