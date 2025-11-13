onedio
Sanatçı Ercan Saatçi Hakkında 38 Yıla Kadar Hapis İstendi

Sanatçı Ercan Saatçi Hakkında 38 Yıla Kadar Hapis İstendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 11:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede adı geçen isimlerden biri de Ercan Saatçi oldu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Ercan Saatçi hakkında üç suçtan 38 yıla kadar hapis istendi.

Sanatçı Ercan Saatçi'nin adı İBB iddianamesinde yer aldı.

Sanatçı Ercan Saatçi’nin adı İBB iddianamesinde yer aldı.

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında iddianame 11 Kasım Salı günü yayınlandı. Yaklaşık 4 bin sayfa olan iddianamede ismi yer alan kişilerden biri de sanatçı Ercan Saatçi oldu. Ercan Saatçi hakkında üç suçtan 38 yıla kadar hapis istendi. 

Ercan Saatçi'nin, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, 'suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.

Ercan Saatçi hakkında neden hapis cezası istendi?

Ercan Saatçi hakkında neden hapis cezası istendi?

İddianamede 106 milyon 359 bin liralık kamu zararı oluşturulduğu belirtildi. Organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer alan şirketlerden birinin Ercan Saatçi’ye ait olduğu vurgulandı. Saatçi Ajans Eğitim Reklam Org.HizA.Ş. üzerinden sahte fatura kesildiği ve bu şekilde haksız kazanç elde edilerek örgüte aktarıldığı dile getirildi.

