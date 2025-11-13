Sanatçı Ercan Saatçi Hakkında 38 Yıla Kadar Hapis İstendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede adı geçen isimlerden biri de Ercan Saatçi oldu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Ercan Saatçi hakkında üç suçtan 38 yıla kadar hapis istendi.
Sanatçı Ercan Saatçi’nin adı İBB iddianamesinde yer aldı.
Ercan Saatçi hakkında neden hapis cezası istendi?
