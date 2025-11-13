Sanatçı Ercan Saatçi Hakkında 38 Yıla Kadar Hapis İstendi

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında iddianame 11 Kasım Salı günü yayınlandı. Yaklaşık 4 bin sayfa olan iddianamede ismi yer alan kişilerden biri de sanatçı Ercan Saatçi oldu. Ercan Saatçi hakkında üç suçtan 38 yıla kadar hapis istendi.

Ercan Saatçi'nin, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, 'suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.