İBB İddianamesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına El Konulması Talep Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 16:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığından uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede CHP'nin Ayazağa'da bulunan il başkanlığı binasına el konulması talep edildi.

İddianamede geçen CHP İl Başkanlığı talebi şu şekilde;

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyesinin farklı kaynaklardan temin ettiği paralar ve bir kısım müteahhitlerden irtikap veya rüşvet yoluyla alındığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebinde bulunuldu.

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek öğlen saatlerinde duyurdu. Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli var.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
