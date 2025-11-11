onedio
İBB İddianamesi Sonrası Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: Borsa Ne Tepki Verdi?

Merve Ersoy
11.11.2025 - 16:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamenin ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puana yükselmesine rağmen İBB İddianamesinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı İBB soruşturmasında iddianame açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, 'Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var' dedi.

Detaylar:

İBB İddianamesi Sonrası Borsa Ne Tepki Verdi: Borsa İstanbul'da Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20'lik bir yükselişle 10.810,62 puandan başlarken, günün ilk yarısını da yüzde 0,14 değer kazancıyla 10.804,15 puandan geçti. 14.30'un ardından endekste yüzde 0,37'lik bir gerileme yaşandı ardından kısa süre içerisinde toparladı. Güne 10.810,62 puandan başlayan BIST 100 endeksi saat 15:40 sıralarında yüzde 3,89 düşüşle 10.390 puana kadar geriledi.

