İBB İddianamesi Sonrası Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: Borsa Ne Tepki Verdi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamenin ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puana yükselmesine rağmen İBB İddianamesinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı İBB soruşturmasında iddianame açıklandı.
İBB İddianamesi Sonrası Borsa Ne Tepki Verdi: Borsa İstanbul'da Son Durum
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
