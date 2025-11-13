İstanbul'da Metrobüslerle İlgili Yeni Karar: Özel Günlerde Güzergahı Değişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında metrobüsle ilgili yeni karar alındı. Metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında güzergahı değişti. Köprünün kapatıldığı zamanlarda metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.
Metrobüsün güzergahı özel günlerde değişiyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı durumlarda FSM köprüsü kullanılacak.
