İstanbul'da Metrobüslerle İlgili Yeni Karar: Özel Günlerde Güzergahı Değişiyor

İstanbul'da Metrobüslerle İlgili Yeni Karar: Özel Günlerde Güzergahı Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
13.11.2025 - 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında metrobüsle ilgili yeni karar alındı. Metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında güzergahı değişti. Köprünün kapatıldığı zamanlarda metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

Metrobüsün güzergahı özel günlerde değişiyor.

UKOME toplantısında yeni karar alındı. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Köprünün trafiğe kapatıldığı durumlarda metrobüs seferlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeni güzergah konuşuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı durumlarda FSM köprüsü kullanılacak.

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi.

Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

