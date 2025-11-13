Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X Hesabı Erişime Engellendi

“X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CBAdayOfisi) rumuzlu hesap ve Etkili Haber (etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine 13.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu ‘217/A’ maddesi uyarınca ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin ’13.11.2025 tarih 2025/11774 D.İş’ nolu kararı ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin ‘13.11.2025 tarih 2025/11773 D.İş' nolu kararları doğrultusunda anılan hesapların 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verilmiştir. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmıştır.”