Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X Hesabı Erişime Engellendi

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X Hesabı Erişime Engellendi

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 15:31

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı '@CBAdayOfisi' millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ' ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur' denildi.

İmamoğlu'nun X hesabı yine erişime engellendi.

İmamoğlu'nun X hesabı yine erişime engellendi.
'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CBAdayOfisi), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 333 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle oldu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle oldu:

“X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CBAdayOfisi) rumuzlu hesap ve Etkili Haber (etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine 13.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu ‘217/A’ maddesi uyarınca ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur. 

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin ’13.11.2025 tarih 2025/11774 D.İş’ nolu kararı ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin ‘13.11.2025 tarih 2025/11773 D.İş' nolu kararları doğrultusunda anılan hesapların 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verilmiştir. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmıştır.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
