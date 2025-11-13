Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X Hesabı Erişime Engellendi
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı '@CBAdayOfisi' millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ' ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur' denildi.
İmamoğlu'nun X hesabı yine erişime engellendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle oldu:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
