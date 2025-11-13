onedio
İBB İddianamesinde Adı ‘Örgüt Yöneticisi’ Olarak Geçen 6 Kişi Kim?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 14:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) ‘yolsuzluk’ iddialarına yönelik iddianameyi 11 Kasım Salı günü yayınlamıştı. İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun ‘suç örgütü’ kurduğu ileri sürülürken adı ‘örgüt yöneticisi’ olarak geçti. İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun dışında örgütün 6 yöneticisi olduğu iddia edildi. Peki, adı ‘örgüt yöneticisi’ olarak geçen 6 kişi kim?

İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun 'örgüt yöneticisi' olduğu iddia edildi.

İddianamede “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” ifadesi kullanıldı. İddia edilen suç örgütünün yöneticisinin ise Ekrem İmamoğlu olduğu ileri sürüldü. İmamoğlu, hakkındaki iddiaları reddederken 6 kişinin de örgüt yöneticisi olduğu ifade edildi. 

Peki ‘örgüt yöneticisi’ olduğu iddia edilen isimler kim? İddianameden örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen isimler  Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız olarak sıralandı.

Fatih Keleş Kimdir?

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapan Fatih Keleş, aynı zamanda İBB Spor Kulübü başkanı oldu. Fatih Keleş, iddianameye göre ‘suç örgütünün’ en önemli yöneticisi. Savcılık Fatih Keleş’in örgütün gizli kasası olduğunu iddia ediyor. 

Keleş, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunurken hakkındaki suçlamaları reddediyor. 

Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun, iddianamede örgütün yöneticilerinden biri olarak geçiyor. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanı olan Murat Ongun’un İBB yapılanması içerisindeki eylemlerde yer aldığı ileri sürüldü. İBB basın sözcülüğü yapan Ongun, Medya AŞ’nin başında yer aldı. 

Adem Soytekin kimdir?

Müteahhit Adem Soytekin’in Beylikdüzü döneminden itibaren yapılanmaya dahil olduğu iddia edildi. Soytekin’in belediye içerisinde herhangi bir sorumluluğu olmamasına karşın 'örgütte' yönetici konumda olması nedeniyle İBB iştiraklerinden Kiptaş'a ait ihalelerin kimlere verileceği, [ihalelerin] nasıl ve ne zaman yapılacağı, ihaleye davet edilecek firmanın kimler olacağı gibi süreçleri yürüttüğü' iddia ediliyor.

Murat Gülibrahimoğlu kimdir?

İş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun üzerindeki malların bir kısmının İmamoğlu ve Fatih Keleş'e ait olduğu ve bu şekilde Adem Soytekin gibi 'kasa' görevini ifa ettiği iddia ediliyor.

Hüseyin Gün kimdir?

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen siyasal casusluk suçlaması kapsamında adı duyulan Hüseyin Gün de örgüt yöneticiliğinde ismi geçenlerde biri. Siyasal casusluk suçlaması Hüseyin Günden elde edilen dijital materyallere dayandırılıyor.

Ertan Yıldız kimdir?

İş insanı Ertan Yıldız’ın 'Kültür Aş, Medya AŞ ve BİMTAŞ dışındaki iştiraklerin yaptığı ihale süreçlerini yönettiği, ihaleyi kazanacak firmayı 'örgüt' adına belirlediği, ihale fiyatlarının belirlenmesinde 'sistem payı' olarak rüşvet paralarını önden belirlediği' iddia ediliyor.

