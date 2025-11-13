Skandal İddia: Gürsel Tekin'in Makam Koltuğuna Tuvaletlerini Yapıp Kaçtılar
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, X hesabından skandal iddiada bulundu. Atik, “Bu olay fake değil gerçek” sözleriyle bir paylaşım yaptı. Atik, CHP İstanbul İl Binası’na giren bir grubun Gürsel Tekin'in makam koltuğuna dışkıladığını ileri sürdü. Fatih Atik, olayın emniyete intikal ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Atik'in X hesabından paylaştığı iddianın tamamı şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TGRT Haber'de yer alan görüntüler şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın