Skandal İddia: Gürsel Tekin'in Makam Koltuğuna Tuvaletlerini Yapıp Kaçtılar

13.11.2025 - 15:06

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, X hesabından skandal iddiada bulundu. Atik, “Bu olay fake değil gerçek” sözleriyle bir paylaşım yaptı. Atik, CHP İstanbul İl Binası’na giren bir grubun Gürsel Tekin'in makam koltuğuna dışkıladığını ileri sürdü. Fatih Atik, olayın emniyete intikal ettiğini belirtti.

Kaynak

Fatih Atik'in X hesabından paylaştığı iddianın tamamı şöyle:

twitter.com

'Bu olay fake değil gerçektir

Türk siyasi tarihinde böyle rezillik görülmedi

CHP İstanbul İl Binasına 'dışkılı saldırı'

Başlığı okuyunca siz de inanamayacaksınız ama bu gerçekten yaşandı. Olay emniyete intikal etti ifadeler alındı.

Bir kısım CHP’li dün gece Sarıyer’deki CHP İl binasına gizlice girdi. 

Hedef,  şaibe iddiaları nedeniyle mahkemenin atadığı Çağrı Heyetiydi.

Binaya giren şahıslar makam koltuğuna “büyük abdestlerini” yapıp masanın üzerine 'işediler.'

Çirkin ve iğrenç saldırıyı sabah binaya gelen temizlik görevlileri fark etti.

Hemen polise haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler çirkin manzarayı görüntüledi. Tutanak tutuldu görevlilerin ifadeleri alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Polis, Türk siyasi tarihinde eşi görülmeyen Çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahısları ve azmettiricilerini arıyor.

Atatürk’ün mirasına böyle mi sahip çıkılır?'

TGRT Haber'de yer alan görüntüler şöyle:

