1 Ocak 2026 İtibarıyla ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme-Yatırma Limitleri Güncelleniyor

1 Ocak 2026 İtibarıyla ATM’lerde Yeni Dönem: Para Çekme-Yatırma Limitleri Güncelleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 14:18

1 Ocak 2026’dan itibaren bankalar, ATM kullanımında “şube içi” ve “şube dışı” ayrımına geçerek şube içi ATM’lerde para çekme limitlerini 50 bin TL’nin üzerine çıkaracak. TCMB’nin yeni banknot basımına kapıyı kapatmasıyla hızlanan bu düzenleme, artan nakit talebi ve yükselen operasyon maliyetlerine karşı sektörün geliştirdiği yeni çözüm olarak öne çıkıyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe giderek “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını resmen hayata geçirecek.

1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe giderek “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını resmen hayata geçirecek.

Bu uygulamayla birlikte, banka şubelerine bitişik ya da şube içerisinde yer alan ATM’lerde para çekme limitlerinin mevcut seviyelerin yaklaşık beş katına kadar çıkarılması planlanıyor. Böylece bankalar, nakit talebinin en yoğun olduğu noktalarda işlemleri daha hızlı ve daha az maliyetle yönetmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporu sunumunu yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın, yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapatan açıklamaları ise bu dönüşümün en kritik gerekçelerinden biri oldu. Uzun süredir hem piyasalardan hem de bankalardan gelen 500 ve 1000 TL’lik banknot talepleri, tedavüldeki en yüksek değerdeki banknotun alım gücü 5 doların altına düşmesine rağmen karşılık bulmadı. Bunun sonucunda, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ciddi biçimde artan nakit talebi, ATM’lerde yönetilmesi güç bir yük oluşturmaya başladı.

Son yıllarda bankalar, küçük banknotları fiilen kullanım dışına iterek ATM bölmelerini ağırlıklı olarak 200 TL’ye göre düzenledi.

Son yıllarda bankalar, küçük banknotları fiilen kullanım dışına iterek ATM bölmelerini ağırlıklı olarak 200 TL’ye göre düzenledi.

Buna rağmen, komisyonsuz para çekme limitleri 10–15 bin TL bandında tutulmaya devam etti. Yeni banknotların devreye alınmayacağı kesinleşince, bankalar operasyon maliyetlerini azaltmak ve nakit talebini daha kontrollü yönetebilmek için ATM stratejilerini yeniden şekillendirme ihtiyacı duydu.

Şube içi ATM’lerde banknot takibi ve dolum işlemleri çok daha hızlı yapılabildiği için bu cihazlarda limitler yükseltilecek; buna karşın metro, AVM veya cadde üzerindeki şube dışı ATM’lerde ise sınırlı bir artış uygulanacak. Nitekim bazı bankalar, özellikle QNB Finansbank, bu modele aylar önce geçerek şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük çekim limitini 50 bin TL’ye çıkarmıştı. Bu yaklaşımın 2026 itibarıyla tüm sektörde yaygınlaşması bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
