1 Ocak 2026 İtibarıyla ATM’lerde Yeni Dönem: Para Çekme-Yatırma Limitleri Güncelleniyor
1 Ocak 2026’dan itibaren bankalar, ATM kullanımında “şube içi” ve “şube dışı” ayrımına geçerek şube içi ATM’lerde para çekme limitlerini 50 bin TL’nin üzerine çıkaracak. TCMB’nin yeni banknot basımına kapıyı kapatmasıyla hızlanan bu düzenleme, artan nakit talebi ve yükselen operasyon maliyetlerine karşı sektörün geliştirdiği yeni çözüm olarak öne çıkıyor.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe giderek “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını resmen hayata geçirecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda bankalar, küçük banknotları fiilen kullanım dışına iterek ATM bölmelerini ağırlıklı olarak 200 TL’ye göre düzenledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın