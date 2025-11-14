1 Ocak 2026 İtibarıyla ATM’lerde Yeni Dönem: Para Çekme-Yatırma Limitleri Güncelleniyor

Bu uygulamayla birlikte, banka şubelerine bitişik ya da şube içerisinde yer alan ATM’lerde para çekme limitlerinin mevcut seviyelerin yaklaşık beş katına kadar çıkarılması planlanıyor. Böylece bankalar, nakit talebinin en yoğun olduğu noktalarda işlemleri daha hızlı ve daha az maliyetle yönetmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporu sunumunu yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın, yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapatan açıklamaları ise bu dönüşümün en kritik gerekçelerinden biri oldu. Uzun süredir hem piyasalardan hem de bankalardan gelen 500 ve 1000 TL’lik banknot talepleri, tedavüldeki en yüksek değerdeki banknotun alım gücü 5 doların altına düşmesine rağmen karşılık bulmadı. Bunun sonucunda, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ciddi biçimde artan nakit talebi, ATM’lerde yönetilmesi güç bir yük oluşturmaya başladı.