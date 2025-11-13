Lise Mezunları Bile Yapabiliyor: İşte Yılda 100 Bin Euro Kazandıran O Meslek
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/rachelwe...
Fransa'da popülerleşmeye başlayan ve hızla küresel çapta ilgi gören bu meslek, teknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Başlangıç seviyesindeki bir mühendis bile Fransa'da ortalama yıllık 35 bin Euro civarında kazanıyorken, bu meslekle birlikte herhangi bir üniversite diploması şartı aramadan yıllık 100 bin Euro'ya (yaklaşık 4.9 milyon TL) varan gelirler kazanılabiliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Forbes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hızla küresel çapta ilgi gören Yapay Zeka Komut Mühendisliği (Prompt Engineering), teknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kariyere atılmak isteyenler için diploma şart değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın