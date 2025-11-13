onedio
Lise Mezunları Bile Yapabiliyor: İşte Yılda 100 Bin Euro Kazandıran O Meslek

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
13.11.2025

Fransa'da popülerleşmeye başlayan ve hızla küresel çapta ilgi gören bu meslek, teknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Başlangıç seviyesindeki bir mühendis bile Fransa'da ortalama yıllık 35 bin Euro civarında kazanıyorken, bu meslekle birlikte herhangi bir üniversite diploması şartı aramadan yıllık 100 bin Euro'ya (yaklaşık 4.9 milyon TL) varan gelirler kazanılabiliyor. 

Kaynak: Forbes

Hızla küresel çapta ilgi gören Yapay Zeka Komut Mühendisliği (Prompt Engineering), teknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

Peki komut mühendisleri tam olarak ne yapar? Basitçe ifade etmek gerekirse, bu uzmanlar ChatGPT, Gemini veya Claude gibi yapay zeka sistemlerine verilen talimatları (prompt'ları) tasarlayarak en doğru, etkili ve hedefe yönelik çıktıları almayı sağlarlar. Yapay zekayı ne yapacağını tam olarak anlayacak şekilde yönlendiren bu kişiler, sistemlerin verimliliğini ve doğruluğunu maksimize ederler.

Bu meslekte başarılı olmak için gereken tek şey, yapay zeka araçlarını etkin kullanma ve doğru talimatları oluşturma becerisidir. Yazılım veya mühendislik diploması yerine pratik yetkinlik ön plandadır.

Bu kariyere atılmak isteyenler için diploma şart değil.

Uzmanlar, ücretsiz kaynaklardan faydalanarak ve Yapay Zeka modellerinde bolca pratik yaparak kendilerini geliştirmeyi tavsiye ediyor. Oluşturulan başarılı komut örnekleri ve bu komutların ürettiği kaliteli çıktılar, şirketlere sunulacak güçlü bir portföyün temelini oluşturuyor. Octopus Energy, Adobe ve Veolia gibi büyük firmaların bu pozisyonlara aktif olarak alım yapması, komut mühendisliğinin geleceğin en stratejik ve parlak mesleklerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
