Lise Mezunları Bile Yapabiliyor: İşte Yılda 100 Bin Euro Kazandıran O Meslek

Peki komut mühendisleri tam olarak ne yapar? Basitçe ifade etmek gerekirse, bu uzmanlar ChatGPT, Gemini veya Claude gibi yapay zeka sistemlerine verilen talimatları (prompt'ları) tasarlayarak en doğru, etkili ve hedefe yönelik çıktıları almayı sağlarlar. Yapay zekayı ne yapacağını tam olarak anlayacak şekilde yönlendiren bu kişiler, sistemlerin verimliliğini ve doğruluğunu maksimize ederler.

Bu meslekte başarılı olmak için gereken tek şey, yapay zeka araçlarını etkin kullanma ve doğru talimatları oluşturma becerisidir. Yazılım veya mühendislik diploması yerine pratik yetkinlik ön plandadır.