Ünlü Yatırımcı Warren Buffett'tan Hissedarlara Veda: Ders Niteliğindeki Öneri Gündem Oldu

Ünlü Yatırımcı Warren Buffett’tan Hissedarlara Veda: Ders Niteliğindeki Öneri Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 11:03

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, CEO’luk görevini Greg Abel’e devretmeye hazırlanırken hissedarlara yazdığı son mektupta sessizliğe çekileceğini açıkladı. Buffett, halefine tam destek verirken, şirketin güçlü geleceğine dair güven mesajı verdi ve yatırımcılara ders niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

Berkshire Hathaway'in efsane CEO'su Warren Buffett, yıl sonunda görevini Greg Abel'e devretmeye hazırlanırken hissedarlara yazdığı son mektubunda şirketten sessiz bir şekilde çekileceğini duyurdu.

Berkshire Hathaway’in efsane CEO’su Warren Buffett, yıl sonunda görevini Greg Abel’e devretmeye hazırlanırken hissedarlara yazdığı son mektubunda şirketten sessiz bir şekilde çekileceğini duyurdu.

Buffett, mektubunda şirketten tamamen kopmayacağını, büyük hissedar olarak yatırımcılarla bağını sürdüreceğini de duyurdu.

95 yaşındaki Buffett, halefi Abel'i övgüyle tanımladı.

95 yaşındaki Buffett, halefi Abel’i övgüyle tanımladı.

“Greg’den daha iyi bir CEO, danışman, akademisyen ya da kamu görevlisi hayal edemem” diyerek Abel’i dürüst, çalışkan ve vizyoner bir lider olarak nitelendirdi. Buffett, Berkshire hisselerindeki kısa vadeli dalgalanmaların önemini abartmadan, Abel’in performansının zamanla yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Mektuba göre Abel, bundan böyle şirketin yıllık hissedar mektuplarını yazacak ve genel kurul toplantılarına liderlik edecek. Buffett ise başkan olarak görevini sürdürecek ve Şükran Günü döneminde hissedarlarla iletişimini devam ettirecek. Buffett’ın veda mektubu, bir dönemin sonunu işaret ederken, Berkshire Hathaway’in yeni yönetim vizyonuna güven verdiğini de gösteriyor.

Bu adım, yatırım dünyasında Buffett’in mirasının Abel aracılığıyla nasıl devam edeceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirketin devasa nakit birikimi ve güçlü finansal yapısı, önümüzdeki dönemde Abel’in elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Diğer ortağı Charlie Munger'dan da bahsetti mektubunda. Asıl sırrını böyle açıkladı.

“Charlie Munger’la 64 yılda bir kez bile tartışmadık. Karar ne olursa olsun ondan asla ‘Ben söylemiştim’ cümlesini duymadım.”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
