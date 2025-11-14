Ünlü Yatırımcı Warren Buffett’tan Hissedarlara Veda: Ders Niteliğindeki Öneri Gündem Oldu

“Greg’den daha iyi bir CEO, danışman, akademisyen ya da kamu görevlisi hayal edemem” diyerek Abel’i dürüst, çalışkan ve vizyoner bir lider olarak nitelendirdi. Buffett, Berkshire hisselerindeki kısa vadeli dalgalanmaların önemini abartmadan, Abel’in performansının zamanla yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Mektuba göre Abel, bundan böyle şirketin yıllık hissedar mektuplarını yazacak ve genel kurul toplantılarına liderlik edecek. Buffett ise başkan olarak görevini sürdürecek ve Şükran Günü döneminde hissedarlarla iletişimini devam ettirecek. Buffett’ın veda mektubu, bir dönemin sonunu işaret ederken, Berkshire Hathaway’in yeni yönetim vizyonuna güven verdiğini de gösteriyor.

Bu adım, yatırım dünyasında Buffett’in mirasının Abel aracılığıyla nasıl devam edeceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirketin devasa nakit birikimi ve güçlü finansal yapısı, önümüzdeki dönemde Abel’in elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Diğer ortağı Charlie Munger'dan da bahsetti mektubunda. Asıl sırrını böyle açıkladı.

“Charlie Munger’la 64 yılda bir kez bile tartışmadık. Karar ne olursa olsun ondan asla ‘Ben söylemiştim’ cümlesini duymadım.”