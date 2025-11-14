Ünlü Yatırımcı Warren Buffett’tan Hissedarlara Veda: Ders Niteliğindeki Öneri Gündem Oldu
Ünlü yatırımcı Warren Buffett, CEO’luk görevini Greg Abel’e devretmeye hazırlanırken hissedarlara yazdığı son mektupta sessizliğe çekileceğini açıkladı. Buffett, halefine tam destek verirken, şirketin güçlü geleceğine dair güven mesajı verdi ve yatırımcılara ders niteliğinde tavsiyelerde bulundu.
Berkshire Hathaway’in efsane CEO’su Warren Buffett, yıl sonunda görevini Greg Abel’e devretmeye hazırlanırken hissedarlara yazdığı son mektubunda şirketten sessiz bir şekilde çekileceğini duyurdu.
95 yaşındaki Buffett, halefi Abel’i övgüyle tanımladı.
