Havalimanlarında WI-FI Şifrelerini Görmenize Olanak Sağlayan 'OpenStreetMap' Uygulamasını Biliyor muydunuz?

Havalimanlarında WI-FI Şifrelerini Görmenize Olanak Sağlayan 'OpenStreetMap' Uygulamasını Biliyor muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 09:18

Havalimanlarında Wi‑Fi şifrelerini bulmak artık zor değil. OpenStreetMap tabanlı bazı uygulamalar, kullanıcı katkılarıyla bu erişim noktalarını ve bazen şifrelerini harita üzerinde gösteriyor. Yolculuk sırasında internet arayışınızı kolaylaştıran bu özellik, özellikle sık seyahat edenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

Havalimanlarına gittiğinizde WI-FI ağlarına bağlanmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Çünkü birçok WI-FI ağı şifre istiyor ve güvenilir olmayabiliyor. genellikle havalimanında WI-FI şifresi sormak da pek alışılageldik bir durum değil.

Fakat bir süredir aktif olan bir uygulama tekrardan konuşulmaya başlandı.

StreetMap sitesiyle birlikte havalimanlarında WI-FI ağlarına ulaşmak mümkün.

Çalışma prensibini soracak olursanız, OpenStreetMap üzerinde Wi‑Fi erişim noktaları için teknik olarak bir şifre etiketi bulunuyor ve kullanıcılar bu alana şifreyi girebiliyor. Ancak topluluk güvenlik ve gizlilik nedenleriyle şifrenin metin olarak paylaşılmasını genellikle tavsiye etmiyor.

Çoğu zaman “var/yok” gibi basit değerler kullanılması tercih ediliyor. Yani OSM verileri Wi‑Fi noktalarını gösterebiliyor, bazı kullanıcılar şifreleri ekleyebiliyor olsa da bu şifrelerin doğruluğu veya güncelliği zaman zaman garanti edilemiyor.

Siteye bu linkten erişebilirsiniz.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
