Havalimanlarında WI-FI Şifrelerini Görmenize Olanak Sağlayan 'OpenStreetMap' Uygulamasını Biliyor muydunuz?

StreetMap sitesiyle birlikte havalimanlarında WI-FI ağlarına ulaşmak mümkün.

Çalışma prensibini soracak olursanız, OpenStreetMap üzerinde Wi‑Fi erişim noktaları için teknik olarak bir şifre etiketi bulunuyor ve kullanıcılar bu alana şifreyi girebiliyor. Ancak topluluk güvenlik ve gizlilik nedenleriyle şifrenin metin olarak paylaşılmasını genellikle tavsiye etmiyor.

Çoğu zaman “var/yok” gibi basit değerler kullanılması tercih ediliyor. Yani OSM verileri Wi‑Fi noktalarını gösterebiliyor, bazı kullanıcılar şifreleri ekleyebiliyor olsa da bu şifrelerin doğruluğu veya güncelliği zaman zaman garanti edilemiyor.

Siteye bu linkten erişebilirsiniz.