128 Kez Denedi, Yine Olmadı: Ehliyet Sınavını Bir Türlü Geçemedi

Bu süreçte yalnızca sınav ücretleri için yaklaşık 3 bin sterlin harcadı.

AA Driving School verilerine göre, bir başka aday 75. denemesinde sınavı geçmeyi başardı. Teorik sınav ücreti 23 sterlin olduğu için, bu adayın cebinden de 1.700 sterlinden fazla çıktı.

Teorik sınavda adaylardan trafik kurallarını, güvenli sürüşü ve tehlike algısını ölçen çoktan seçmeli sorulara ve video testlerine yanıt vermeleri isteniyor. AA Driving School yöneticisi Emma Bush, “Başarı için tekrar ve hazırlık şart. Çoğu aday sınavı hafife alıyor,” diyerek başarısızlıkların temelinde stres ve zaman baskısının da rol oynadığını söyledi.