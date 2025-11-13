onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
128 Kez Denedi, Yine Olmadı: Ehliyet Sınavını Bir Türlü Geçemedi

128 Kez Denedi, Yine Olmadı: Ehliyet Sınavını Bir Türlü Geçemedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 15:27

İngiltere’de bir sürücü adayı, ehliyet almak için tam 128 kez teorik sınava girdi ancak her seferinde başarısız oldu. Sadece sınav ücretleri için yaklaşık 3 bin sterlin harcadığı belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de bir sürücü adayı, ehliyet alabilmek için tam 128 kez teorik sınava girdi ancak yine başarısız oldu.

İngiltere’de bir sürücü adayı, ehliyet alabilmek için tam 128 kez teorik sınava girdi ancak yine başarısız oldu.

Bu süreçte yalnızca sınav ücretleri için yaklaşık 3 bin sterlin harcadı.

AA Driving School verilerine göre, bir başka aday 75. denemesinde sınavı geçmeyi başardı. Teorik sınav ücreti 23 sterlin olduğu için, bu adayın cebinden de 1.700 sterlinden fazla çıktı.

Teorik sınavda adaylardan trafik kurallarını, güvenli sürüşü ve tehlike algısını ölçen çoktan seçmeli sorulara ve video testlerine yanıt vermeleri isteniyor. AA Driving School yöneticisi Emma Bush, “Başarı için tekrar ve hazırlık şart. Çoğu aday sınavı hafife alıyor,” diyerek başarısızlıkların temelinde stres ve zaman baskısının da rol oynadığını söyledi.

Bush, bu kadar çok deneme yapanların kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgularken, “Bu tür durumlar istisna. Çoğu kişi birkaç denemede geçiyor” ifadelerini kullandı.

Bush, bu kadar çok deneme yapanların kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgularken, “Bu tür durumlar istisna. Çoğu kişi birkaç denemede geçiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, pratik sınavda en yüksek deneme sayısının 37 olduğu açıklandı. İki sürücü adayı, bu kadar denemeye rağmen hâlâ başarılı olamadı ve her biri yaklaşık 2.200 sterlin harcadı.

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı %44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise %48,7 seviyesinde kaldı. Yetkililer, adaylara “Sadece gerçekten hazır olduğunuzda sınava girin” uyarısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın