Bilim Dünyasında İlk: Yaşayan Bir Bitkiden İlk Kez Nadir Toprak Elementi Çıkarıldı

Genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan bu mineralin, yüzey koşullarında ve bir bitkinin bünyesinde kristalleşmesi bilim insanları için çığır açıcı bir gelişme. Monazit, yüksek erime noktası ve radyasyona dayanıklılığı sayesinde optik malzemelerden lazer teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Doğanın Kimyasal Laboratuvarı

Ekip, bitkideki monazit oluşumunun “kimyasal bahçe” sürecine benzediğini söylüyor. Yani metal tuzları su içinde kendi kendine organize olup karmaşık kristal yapılar meydana getiriyor. Analizler, nadir toprak elementlerinin bitkinin yaprakçıklarında yoğunlaştığını, kristalleşmenin ise bitki hücrelerinin dışında, koruyucu zar dokularda gerçekleştiğini ortaya koydu.