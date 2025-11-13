Bilim Dünyasında İlk: Yaşayan Bir Bitkiden İlk Kez Nadir Toprak Elementi Çıkarıldı
Çinli bilim insanları, doğanın sınırlarını zorlayan bir keşfe imza attı. İlk kez yaşayan bir bitkide, nadir toprak elementleri içeren monazit minerali tespit edildi. Eğrelti otu türü bir bitkide ortaya çıkan bu buluş, gelecekte değerli metalleri çevreye zarar vermeden bitkiler aracılığıyla elde etmenin kapısını aralayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çinli araştırmacılar, yaşayan bir bitkiden nadir toprak elementi çıkarmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma ekibi, sonuçların “fito-madencilik” yönteminin sürdürülebilir bir şekilde uygulanabileceğini doğruladığını belirtiyor.
Monazit, lantan, serium ve neodimyum gibi elementleri barındıran nadir toprak minerallerinden biri.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın