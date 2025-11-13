18 Çocuklu Ailenin Masrafı 390 Bin TL'yi Aştı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Büyük aile olmanın getirdiği yoğunluğu kabul eden çift, dışarıdan gelen eleştirilere rağmen kararlarından vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. Desiree, “Biz çocuklarımızı ayrıcalıklarla değil, topluma katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştiriyoruz” diyor.

Çift, büyük ailelerin kaotik göründüğünü düşünenlere de yanıt veriyor: “Elbette iş gerektiriyor, ama her aile çalışmayı gerektirir. Önemli olan emeği nasıl organize ettiğiniz.”

Sosyal medyada videoları viral olurken yorumlar da ikiye bölündü. Bazıları çok çocuk sahibi olmayı eleştirirken, bazıları bunu bir nimet olarak görüyor.