onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
18 Çocuklu Ailenin Masrafı 390 Bin TL'yi Aştı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

18 Çocuklu Ailenin Masrafı 390 Bin TL'yi Aştı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 11:59

ABD’de yaşayan Desiree ve Christopher çifti, 18 çocuklarıyla birlikte Noel hazırlıkları için tek başına 390 bin TL’yi aşkın harcama yapacaklarını açıkladı. Büyük aile olmanın hem mutluluk hem de ciddi masraf anlamına geldiğini söyleyen çift, haftalık market alışverişlerinde de yüksek bütçe ayırdıklarını belirtti. Sosyal medyada videoları viral olurken yorumlar ikiye bölündü; bazıları eleştirirken, bazıları ise aileyi destekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’de yaşayan Desiree ve Christopher çifti, 18 çocuğa sahip olmanın hem mutluluk hem de ciddi masraf anlamına geldiğini paylaştı.

ABD’de yaşayan Desiree ve Christopher çifti, 18 çocuğa sahip olmanın hem mutluluk hem de ciddi masraf anlamına geldiğini paylaştı.

Noel hazırlıkları için tek başına 7 bin sterlin yaklaşık (390 bin TL) harcadıklarını açıklayan çift, haftalık market alışverişlerinde ise 250–500 sterlin (yaklaşık (27 bin TL) arasında para harcadıklarını belirtti.

Christopher ve Desiree, tanıştıktan sadece 28 gün sonra evlenmiş ve her ikisinin önceki ilişkilerinden gelen toplam 11 çocuğa ek olarak birlikte yedi çocuk sahibi olmuşlar.

Christopher ve Desiree, tanıştıktan sadece 28 gün sonra evlenmiş ve her ikisinin önceki ilişkilerinden gelen toplam 11 çocuğa ek olarak birlikte yedi çocuk sahibi olmuşlar.

Büyük aile olmanın getirdiği yoğunluğu kabul eden çift, dışarıdan gelen eleştirilere rağmen kararlarından vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. Desiree, “Biz çocuklarımızı ayrıcalıklarla değil, topluma katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştiriyoruz” diyor.

Çift, büyük ailelerin kaotik göründüğünü düşünenlere de yanıt veriyor: “Elbette iş gerektiriyor, ama her aile çalışmayı gerektirir. Önemli olan emeği nasıl organize ettiğiniz.”

Sosyal medyada videoları viral olurken yorumlar da ikiye bölündü. Bazıları çok çocuk sahibi olmayı eleştirirken, bazıları bunu bir nimet olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın