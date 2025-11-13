18 Çocuklu Ailenin Masrafı 390 Bin TL'yi Aştı, Sosyal Medya İkiye Bölündü
ABD’de yaşayan Desiree ve Christopher çifti, 18 çocuklarıyla birlikte Noel hazırlıkları için tek başına 390 bin TL’yi aşkın harcama yapacaklarını açıkladı. Büyük aile olmanın hem mutluluk hem de ciddi masraf anlamına geldiğini söyleyen çift, haftalık market alışverişlerinde de yüksek bütçe ayırdıklarını belirtti. Sosyal medyada videoları viral olurken yorumlar ikiye bölündü; bazıları eleştirirken, bazıları ise aileyi destekledi.
ABD’de yaşayan Desiree ve Christopher çifti, 18 çocuğa sahip olmanın hem mutluluk hem de ciddi masraf anlamına geldiğini paylaştı.
Christopher ve Desiree, tanıştıktan sadece 28 gün sonra evlenmiş ve her ikisinin önceki ilişkilerinden gelen toplam 11 çocuğa ek olarak birlikte yedi çocuk sahibi olmuşlar.
