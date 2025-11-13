onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Neredeyse Hiç Vergisi Yok: Avrupa’nın Yeni Göç Merkezi Orası Oldu

Neredeyse Hiç Vergisi Yok: Avrupa’nın Yeni Göç Merkezi Orası Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 09:12

Vergi oranlarının neredeyse sıfıra indiği, güneşin yıl boyu parladığı bu küçük ada ülkesi, son dönemde Avrupa’nın dört bir yanından insan çekmeye başladı. Hem çalışanlar hem de emekliler için yeni bir “yaşam cenneti” olarak görülen bu ülke, basit bürokrasisi ve düşük yaşam maliyetiyle herkesin taşınmak istediği yer haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akdeniz’in kalbinde yer alan küçük ama etkileyici ada ülkesi Malta, son yıllarda dünya genelinde hem çalışanlar hem de emekliler için gözde bir yaşam adresine dönüştü.

Akdeniz’in kalbinde yer alan küçük ama etkileyici ada ülkesi Malta, son yıllarda dünya genelinde hem çalışanlar hem de emekliler için gözde bir yaşam adresine dönüştü.

Sıcak iklimi, güvenli yapısı ve neredeyse yok denecek kadar düşük vergileriyle dikkat çeken ülke, Avrupa’nın “vergi dostu cenneti” olarak anılıyor.

Güneş Hiç Batmıyor!

Malta, yılda yaklaşık 300 gününü güneşli geçiriyor. Kasım ayında bile 20 derecenin altına nadiren düşen sıcaklıklar, yılın büyük kısmını açık havada geçirmeyi mümkün kılıyor. Başkent Valletta, tarihi mimarisiyle Akdeniz atmosferini yaşatırken, modern yaşamın tüm olanaklarını da sunuyor.

Malta’nın sunduğu vergi sistemi, ülkeye taşınanlar için büyük cazibe yaratıyor.

Malta’nın sunduğu vergi sistemi, ülkeye taşınanlar için büyük cazibe yaratıyor.

Yurt dışından elde edilen gelirlerde yalnızca %15 vergi alınıyor. Üstelik servet, miras ya da emlak vergisi gibi kalemler ülkede hiç yok. Uluslararası vergi uzmanı Jamie Favell’e göre Malta’nın başarısının sırrı net:

“Sistem basit, şeffaf ve yatırımcı dostu. Karmaşık kurallar yok, bu yüzden binlerce kişi burayı tercih ediyor.”

Bu yaklaşım, Malta’yı Avrupa’nın en çok konuşulan vergi merkezlerinden biri haline getirmiş durumda.

1964’e kadar Birleşik Krallık’a bağlı olan Malta’da İngilizce, Maltaca ile birlikte resmî dil statüsünde. Bu da adaya taşınan yabancılar için büyük kolaylık sağlıyor. Ülkede bürokratik işlemler oldukça basit, sağlık sistemi güçlü, suç oranı ise Avrupa ortalamasının epey altında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın