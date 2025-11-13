Neredeyse Hiç Vergisi Yok: Avrupa’nın Yeni Göç Merkezi Orası Oldu

Yurt dışından elde edilen gelirlerde yalnızca %15 vergi alınıyor. Üstelik servet, miras ya da emlak vergisi gibi kalemler ülkede hiç yok. Uluslararası vergi uzmanı Jamie Favell’e göre Malta’nın başarısının sırrı net:

“Sistem basit, şeffaf ve yatırımcı dostu. Karmaşık kurallar yok, bu yüzden binlerce kişi burayı tercih ediyor.”

Bu yaklaşım, Malta’yı Avrupa’nın en çok konuşulan vergi merkezlerinden biri haline getirmiş durumda.

1964’e kadar Birleşik Krallık’a bağlı olan Malta’da İngilizce, Maltaca ile birlikte resmî dil statüsünde. Bu da adaya taşınan yabancılar için büyük kolaylık sağlıyor. Ülkede bürokratik işlemler oldukça basit, sağlık sistemi güçlü, suç oranı ise Avrupa ortalamasının epey altında.