Türkçe Pop’un Son 20 Yılını Değiştiren Şarkılar
Pop müzik dediğin şey bazen tek bir şarkıyla yön değiştirir. Türkçe pop da 20 yıldır böyle dalgalarla şekillendi: kimi şarkılar bir dönemi tanımladı, kimi bir müzisyeni bambaşka bir lige taşıdı, kimi de tüm sektörün hadi biz de böyle yapalım dediği o büyük etkiyi yarattı.
Yayını çıktığı gün Türkiye’nin müzik DNA’sına işlemeyi başarmış, trend belirlemiş, ezber bozmuş, çağ açıp kapatmış Türkçe pop klasikleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarkan – Dudu (2003)
2. Kenan Doğulu – Çakkıdı (2006)
3. Hande Yener – Romeo (2007)
4. Sezen Aksu – Gülümse (2006)
5. Nil Karaibrahimgil – Ben Özgürüm
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gülşen – Yatcaz Kalkcaz Ordayım (2013)
7. Mustafa Sandal – All My Life (2005)
8. Mabel Matiz – A Canım (2015)
9. Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama (2016)
10. Simge – Yankı (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ezhel – Felaket (2019)
12. Edis – Martılar (2021)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın