Türkçe Pop’un Son 20 Yılını Değiştiren Şarkılar

Pop müzik dediğin şey bazen tek bir şarkıyla yön değiştirir. Türkçe pop da 20 yıldır böyle dalgalarla şekillendi: kimi şarkılar bir dönemi tanımladı, kimi bir müzisyeni bambaşka bir lige taşıdı, kimi de tüm sektörün hadi biz de böyle yapalım dediği o büyük etkiyi yarattı.

Yayını çıktığı gün Türkiye’nin müzik DNA’sına işlemeyi başarmış, trend belirlemiş, ezber bozmuş, çağ açıp kapatmış Türkçe pop klasikleri!