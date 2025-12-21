onedio
Türkçe Pop’un Son 20 Yılını Değiştiren Şarkılar

Türkçe Pop'un Son 20 Yılını Değiştiren Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer
21.12.2025 - 18:31

Pop müzik dediğin şey bazen tek bir şarkıyla yön değiştirir. Türkçe pop da 20 yıldır böyle dalgalarla şekillendi: kimi şarkılar bir dönemi tanımladı, kimi bir müzisyeni bambaşka bir lige taşıdı, kimi de tüm sektörün hadi biz de böyle yapalım dediği o büyük etkiyi yarattı.

Yayını çıktığı gün Türkiye’nin müzik DNA’sına işlemeyi başarmış, trend belirlemiş, ezber bozmuş, çağ açıp kapatmış Türkçe pop klasikleri!

1. Tarkan – Dudu (2003)

2. Kenan Doğulu – Çakkıdı (2006)

3. Hande Yener – Romeo (2007)

4. Sezen Aksu – Gülümse (2006)

5. Nil Karaibrahimgil – Ben Özgürüm

6. Gülşen – Yatcaz Kalkcaz Ordayım (2013)

7. Mustafa Sandal – All My Life (2005)

8. Mabel Matiz – A Canım (2015)

9. Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama (2016)

10. Simge – Yankı (2016)

11. Ezhel – Felaket (2019)

12. Edis – Martılar (2021)

