Jeff Bezos Açıkladı: Yapay Zekanın Bile Yerini Hiçbir Zaman Alamayacak Çalışan Tipi Hangisi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 15:41

Jeff Bezos, yapay zekânın iş dünyasında pek çok görevi üstlenebileceğini ama insan yaratıcılığının asla yerini tutamayacağını söyledi. Bezos'a göre, gerçek farkı yaratanlar, yeni fikirler üretebilen ve icat etme yeteneğine sahip olan çalışanlar.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, yapay zekânın iş dünyasındaki rolünü değerlendirirken insan yaratıcılığının önemine dikkat çekti

Yapay zeka birçok sektörü etkilerken aslında bir 'çalışan profilinin' asla iş dünyasından kopmayacağının sinyallerini verdi.

Bezos'a göre makineler pek çok işi yapabilir ama hayal gücü ve yenilik üretme yeteneği hâlâ sadece insanlara ait.

Bezos, şirketlerinde adaylara mutlaka “Bana icat ettiğiniz bir şeyi anlatın” sorusunu yöneltiyor; çünkü gerçek fark yaratan, yeni fikirler üretebilen çalışanlar.

