Jeff Bezos Açıkladı: Yapay Zekanın Bile Yerini Hiçbir Zaman Alamayacak Çalışan Tipi Hangisi?
Jeff Bezos, yapay zekânın iş dünyasında pek çok görevi üstlenebileceğini ama insan yaratıcılığının asla yerini tutamayacağını söyledi. Bezos'a göre, gerçek farkı yaratanlar, yeni fikirler üretebilen ve icat etme yeteneğine sahip olan çalışanlar.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, yapay zekânın iş dünyasındaki rolünü değerlendirirken insan yaratıcılığının önemine dikkat çekti
Bezos'a göre makineler pek çok işi yapabilir ama hayal gücü ve yenilik üretme yeteneği hâlâ sadece insanlara ait.
