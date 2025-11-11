Tüm Şirketler Bütçe Ayırıyor: Bu Mesleği Seçen Gençler İçin İşsizlik Tarih Oluyor
Yapay zekâ çağında birçok meslek risk altındayken, bazı alanlar tam tersine altın çağını yaşıyor. Dev şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığı bu meslek, önümüzdeki yıllarda en çok istihdam yaratacak alanlardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu yolu seçen gençler, uzun yıllar “işsizlik” kelimesini duymayacak.
Yapay zeka, birçok sektörde “işleri elimizden alacak” korkusuyla konuşulsa da, son raporlar tam tersini söylüyor.
Bankanın 100 bilişim yöneticisiyle yaptığı ankete göre, şirketlerin yazılım geliştirmeye ayırdığı bütçe; donanım ve klasik IT hizmetlerinden daha hızlı artıyor.
