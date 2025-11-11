Tüm Şirketler Bütçe Ayırıyor: Bu Mesleği Seçen Gençler İçin İşsizlik Tarih Oluyor

Morgan Stanley analisti Sangeet Singh, “Yapay zekâ verimliliği artırıyor ama iş gücünü azaltmıyor. Aksine, karmaşık sistemleri yönetebilecek nitelikli geliştiricilere olan talep büyüyor” diyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu da bu tabloyu destekliyor: Yazılım geliştirici istihdamının 2033’e kadar her yıl ortalama %1,6 ila %10 arasında artması bekleniyor. Yani geleceğin en güvenli mesleklerinden biri hâlâ kod yazmak.

Küresel ölçekte ise yapay zekâ yatırımları hız kesmiyor. Gartner’a göre 2025’te bu alandaki harcamalar 1,5 trilyon doları aşacak.