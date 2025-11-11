onedio
Tüm Şirketler Bütçe Ayırıyor: Bu Mesleği Seçen Gençler İçin İşsizlik Tarih Oluyor

Tüm Şirketler Bütçe Ayırıyor: Bu Mesleği Seçen Gençler İçin İşsizlik Tarih Oluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 14:57

Yapay zekâ çağında birçok meslek risk altındayken, bazı alanlar tam tersine altın çağını yaşıyor. Dev şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığı bu meslek, önümüzdeki yıllarda en çok istihdam yaratacak alanlardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu yolu seçen gençler, uzun yıllar “işsizlik” kelimesini duymayacak.

Yapay zeka, birçok sektörde “işleri elimizden alacak” korkusuyla konuşulsa da, son raporlar tam tersini söylüyor.

Yapay zeka, birçok sektörde "işleri elimizden alacak" korkusuyla konuşulsa da, son raporlar tam tersini söylüyor.

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley’nin analizine göre, yapay zekânın yaygınlaşması yazılım geliştiricilere yeni iş kapıları açıyor.

Bankanın 100 bilişim yöneticisiyle yaptığı ankete göre, şirketlerin yazılım geliştirmeye ayırdığı bütçe; donanım ve klasik IT hizmetlerinden daha hızlı artıyor.

Morgan Stanley analisti Sangeet Singh, “Yapay zekâ verimliliği artırıyor ama iş gücünü azaltmıyor. Aksine, karmaşık sistemleri yönetebilecek nitelikli geliştiricilere olan talep büyüyor” diyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu da bu tabloyu destekliyor: Yazılım geliştirici istihdamının 2033’e kadar her yıl ortalama %1,6 ila %10 arasında artması bekleniyor. Yani geleceğin en güvenli mesleklerinden biri hâlâ kod yazmak.

Küresel ölçekte ise yapay zekâ yatırımları hız kesmiyor. Gartner’a göre 2025’te bu alandaki harcamalar 1,5 trilyon doları aşacak.

