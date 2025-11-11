onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Sonu Hep Hayal Kırıklığı! Aşkı Çiçek Böcek Sanan 3 Burç

Sonu Hep Hayal Kırıklığı! Aşkı Çiçek Böcek Sanan 3 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 14:17

Bazı burçlar aşkı öyle masalsı bir hale getiriyor ki, kalpleriyle değil sanki bir film senaryosuyla seviyorlar. Onlara göre aşk; hep güzel sözler, sonsuz ilgi ve hiç bitmeyen heyecan demek. Ama hayat o kadar pembe değil... Gerçekle yüzleşince bu romantik tablo bir anda dağılabiliyor. İşte aşkı çiçek böcek sanıp sonunda hep hayal kırıklığı yaşayan o 3 burç...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık Burcu

Zodyak’ın en büyük romantikleri kuşkusuz Balık burçları. Onlar için aşk, hayatın anlamı gibi bir şey. Gerçeklerden kaçmak yerine duyguların içinde kaybolmayı tercih ediyorlar. Gözlerinin önünde pembe bir perde var sanki; karşısındaki kişiyi en güzel haliyle görüyor, hatalarını görmezden geliyor. Aşık olduklarında hayal gücü tavan yapıyor, akıllarında film sahnesi gibi bir ilişki senaryosu dönüyor. Sorun şu ki, bu kadar idealize ettikleri bir aşk, gerçek hayatta nadiren karşılık buluyor.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları için aşk, sıcaklık ve güven demek. Sevdiğiyle aynı evde olmak, birlikte yemek yapmak, battaniye altında film izlemek... işte onların aşk anlayışı tam olarak bu. Gerçek dünyadan çok duygusal bir masalın içinde yaşarlar. Partnerlerini sanki pamuklara sarar, en ufak ilgisizliği bile büyük bir hayal kırıklığına dönüştürebilirler. Aşk onlar için hayatın en kutsal hali ama bazen fazlasıyla duygusal davranıp her şeyi bir masalın parçası sanabiliyorlar.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Aşkı zarafetle, estetikle ve uyumla bağdaştıran Teraziler, ilişkilerde güzelliği ve romantizmi ön planda tutar. Onlara göre aşk; mum ışığında yemek, güzel sözler, küçük jestlerle dolu bir yolculuktur. Ancak bu idealist tavır, zaman zaman onları gerçeklerden uzaklaştırabilir. Partnerinin mükemmel olmasını bekleyebilir ya da ilişkinin her anında “film gibi bir atmosfer” arayabilirler. Teraziler için aşk bir denge oyunudur, ama o denge bazen fazla “çiçek böcek” kalabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın