Sonu Hep Hayal Kırıklığı! Aşkı Çiçek Böcek Sanan 3 Burç

Yengeç burçları için aşk, sıcaklık ve güven demek. Sevdiğiyle aynı evde olmak, birlikte yemek yapmak, battaniye altında film izlemek... işte onların aşk anlayışı tam olarak bu. Gerçek dünyadan çok duygusal bir masalın içinde yaşarlar. Partnerlerini sanki pamuklara sarar, en ufak ilgisizliği bile büyük bir hayal kırıklığına dönüştürebilirler. Aşk onlar için hayatın en kutsal hali ama bazen fazlasıyla duygusal davranıp her şeyi bir masalın parçası sanabiliyorlar.