onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Vegan, Vejetaryen, Flexitarian… 10 Farklı Beslenme Tarzını Detaylarıyla Anlatıyoruz!

etiket Vegan, Vejetaryen, Flexitarian… 10 Farklı Beslenme Tarzını Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 18:31

Beslenme türleri iyice artmış durumda! Herkes kendi yaşam tarzına ve sağlığına en uygun yolu seçmeye çalışıyor. Kendisine en iyi gelecek ve etik değerlerine uyacak olan beslenme tarzlarını keşfetmeye çalışıyorlar. Peki, siz beslenme tarzlarını ne kadar biliyorsunuz? Gelin, birlikte beslenme tarzlarına bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Vegan

1. Vegan

İlk olarak bilindik olanlardan başlayalım! Vegan beslenme tamamen bitkisel gıdalar üzerinden bir yaşam tarzından bahsediyor. Et ürünlerinin yanı sıra süt ürünleri, bal gibi hayvansal ürünlerin hiçbirini tüketmez.

Hayvan hakları, çevre kaygısı ve sağlık gibi nedenlerden dolayı vegan beslenme tercih edilir. 'E proteini nereden alıyorlar?' diye sorarsanız baklagiller, tofu, tempeh ya da kuruyemişler gibi bir sürü kaynak sıralayabiliriz!

2. Vejetaryen

2. Vejetaryen

Et tüketimini tamamen bırakan bir diğer beslenme tarzı! Ama bazı hayvansal ürünler kullanılmaya devam eder. Yumurta ve süt ürünleri serbest olabilir. Et yemeden de dengeli beslenmenin mümkün olduğunu bize gösterir! Protein ve vitamin çeşitliliğine dikkat ederek ilerlenmesi gerekir.

3. Peskertaryen

3. Peskertaryen

Kırmızı ve beyaz et tüketmeyen ama balık ve deniz ürünlerini yiyen insanların tarzına geldik! Balıklar Omega-3 açısından zengin olduğu için kalp sağlığına katkıda bulunur. Fakat bu beslenme tarzında kızartmadan uzak durulur. 

Sebze, meyve ve tahıllarla da vitaminler desteklenir. Protein alımı vegan ve vejetaryen beslenmeye göre daha yüksek olur!

4. Flexitarian

4. Flexitarian

Yine bitkisel gıdaları temele koyar. Fakat et tüketimine de izin verir. Kesin kuralları yoktur. Bu yüzden daha sürdürülebilir bir tarzdadır. Haftanın belli günlerinde et yememek ya da özel zamanlarda et tüketmek gibi bir bakış açısı var.

Hem çevreci hem de sağlıklı yaşamı desteklemeye çalışan bir beslenme tarzıdır.

5. Paleo

5. Paleo

Gelin, zamanda yolculuk yapacağız! Atalarımızın yediği gibi beslenmeliyiz diyen bir anlayış ile geldik! İşlenmiş gıdalardan, şekerden, tahıldan ve süt ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Vücudu en doğal besinlerle desteklememiz gerektiğini vurgular. 

Planlı bir şekilde uygulandığında şişkinliği azalttığını ve enerjiyi yükselttiğini söylüyorlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ketojenik

6. Ketojenik

Çok düşük karbonhidrat, yüksek yağ, orta protein ile beslenmemiz gerektiğini söyler. Vücut karbonhidrat yerine yağ yakmaya başlar. Böylece hızlı bir şekilde kilo verebilir ve enerji yenilenebilir. Diyetin ilk günleri biraz zorlar. Bu yüzden baş ağrısı, halsizlik gibi belirtiler olabilir. Ayrıca şeker, unlu gıdalardan da uzak durulması gerekir!

7. Mediterranean

7. Mediterranean

Dünyanın en sağlıklı beslenme modellerinden biri olarak görülen bir beslenme tarzı ile geldik! Zeytinyağı, sebze, meyve, tam tahıl ve balık gibi ürünler temelini oluşturur. Kırmızı et az tüketilir ve sür ürünleri de sınırlı miktarda yer alır. 

Bu diyet sayesinde kalbinizi koruyabilir, inflamasyonu azaltabilirsiniz! Kısıtlamalardan ziyade dengeyi temele alan bir beslenme tarzıdır.

8. Raw Food

8. Raw Food

Bu beslenmeye göre yiyecekler 42-48 dereceye çıkmadan tüketilmelidir. Böylece yiyecekler doğal enzimlerini korumuş olur. Çiğ sebzeler, meyveler ve kuruyemişler temeli oluşturur. Bu beslenme tarzı hafif hissedilmesini sağlar. Ayrıca protein ve B12 gibi vitaminlerin eksik kalmaması adına dikkat edilmesi gerekir!

9. Gluten-Free

9. Gluten-Free

Glutensiz beslenme özellikle çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler için zorunluluktur! Bazı insanlar kendilerini rahat hissetmek için de bu beslenme tarzını benimser. Buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren tahıllar tüketilmez. Sindirimi rahatlatarak şişkinliğin azalmasını sağlar.

10. Carnivore

10. Carnivore

Sadece hayvansal ürünlerin tüketildiği bir sistem ile karşınızdayız. Et, balık, yumurta ve bazı süt ürünleri temeli oluşturur. Bitkisel gıdaların tamamen çıkarılması gerekir. Lif alımı olmadığı için dikkat edilmesi gerekir. Herkes için uygun olmayan bir beslenmedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın