Vegan, Vejetaryen, Flexitarian… 10 Farklı Beslenme Tarzını Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Kırmızı ve beyaz et tüketmeyen ama balık ve deniz ürünlerini yiyen insanların tarzına geldik! Balıklar Omega-3 açısından zengin olduğu için kalp sağlığına katkıda bulunur. Fakat bu beslenme tarzında kızartmadan uzak durulur.

Sebze, meyve ve tahıllarla da vitaminler desteklenir. Protein alımı vegan ve vejetaryen beslenmeye göre daha yüksek olur!