Tayvan’da Temizlik Görevlisi Sanat Eserini “Kirli Ayna” Zannetti, Eseri Tamamen Yok Etti

Keelung Sanat Müzesi’nde sergilenen “Inverted Syntax-16” adlı eser, 40 yıl boyunca biriken toz ve lekelerle birlikte sanatçının mesajını taşıyordu. Ancak görevlilerden biri, eseri “kirli ayna” sanıp tuvalet kağıdıyla silince, eserin bütünlüğü tamamen yok oldu.

Sanatçı Chen Sung-chih’in 40 yıl önce yarattığı eserde, aynadaki leke ve toz tabakası “orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısı ve kültürel bilinç” üzerine sembolik bir anlatım içeriyordu. Ne var ki, yanlış müdahale bu sembolizmi silip süpürdü.

Müze yönetimi sanatçıdan resmi olarak özür diledi ve zararın telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Serginin “We Are Me” adlı daha geniş bir koleksiyonun parçası olduğu açıklandı. İlginç şekilde bazı eleştirmenler, yaşanan kazanın esere yeni bir anlam kattığını öne sürerek, “Bu kaza artık eserin bir parçası hâline geldi” dedi.