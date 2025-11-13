Tayvan’da Temizlik Görevlisi Sanat Eserini “Kirli Ayna” Zannetti, Eseri Tamamen Yok Etti
Tayvan’da bir müzede sergilenen “Inverted Syntax-16” adlı sanat eseri, temizlik görevlisinin yanlış müdahalesiyle tamamen yok oldu. Görevli, eseri kirli bir ayna sanarak tuvalet kağıdıyla sildi; oysa eser, 40 yıllık toz ve lekeleriyle sanatçının mesajını taşıyordu. Müze yönetimi sanatçıdan özür dilerken, bazı eleştirmenler kazanın esere yeni bir anlam kattığını savundu.
Tayvan’da bir müzede, temizlik görevlisinin yanlış anlaması sonucu bir sanat eseri tarihe karıştı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
