Altında İbre Tersine Döndü! Gram Altın Ne Kadar? 15 Kasım Altın Fiyatları

Dilara Şimşek
15.11.2025 - 10:19

Güvenli liman altına olan talep devam ediyor. Her dönem yatırımcısının yüzünü güldüren altında dalgalı seyir izlenirken 15 Kasım altın fiyatları da merak edildi. Son haftalarda yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında düşüş hakim. Peki, altın neden düştü? İşte 15 Kasım altın fiyatları.

Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

15 Kasım altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın son iş gününü düşüşle kapatan altının yeni güne nasıl başladığı araştırılıyor. Düşüş eğilimine devam eden altın bugün de inişini sürdürüyor. İşte altın fiyatları:

15 Kasım Altın Fiyatları

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın fiyatı 5.550 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.406 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın fiyatı 18.812 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 37.508 TL

Ons Altın Ne Kadar?

Ons Altın fiyatı 4.086 dolar

Altın Fiyatı Neden Düştü?

ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri değerli metallerde fiyat hareketliliğine neden oldu. Yukarı yönlü bir ivme kazanan altında son günlerde düşüş meydana geldi. Ons Altın fiyatı akşam saatlerinde 4 bin 87 doları gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise altının kilogram fiyatı hafta sonu işlem hacmindeki düşüklük nedeniyle 5 milyon 794 bin TL olarak kayıtlara geçti.

İslam Memiş Altın Yorumu

İslam Memiş, “Bir yükseliş göreceğiz sonra yeniden düşüş göreceğiz” dedi. Finans Analisti Memiş, “Sert hareketler büyük yatırımcıya yarıyor, küçük yatırımcı zarar etmeye devam ediyor. Ons Altın tarafında önümüzdeki haftalarda düşüş bekliyorum. Gram altın sert şekilde dalgalanmaya devam ediyor. 1 hafta düşüş, 1 hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu fiyat manipülasyonunu göreceğiz. Önümüzdeki hafta alım seviyesini görebiliriz” diye konuştu.

