Altında İbre Tersine Döndü! Gram Altın Ne Kadar? 15 Kasım Altın Fiyatları

ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri değerli metallerde fiyat hareketliliğine neden oldu. Yukarı yönlü bir ivme kazanan altında son günlerde düşüş meydana geldi. Ons Altın fiyatı akşam saatlerinde 4 bin 87 doları gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise altının kilogram fiyatı hafta sonu işlem hacmindeki düşüklük nedeniyle 5 milyon 794 bin TL olarak kayıtlara geçti.

İslam Memiş Altın Yorumu

İslam Memiş, “Bir yükseliş göreceğiz sonra yeniden düşüş göreceğiz” dedi. Finans Analisti Memiş, “Sert hareketler büyük yatırımcıya yarıyor, küçük yatırımcı zarar etmeye devam ediyor. Ons Altın tarafında önümüzdeki haftalarda düşüş bekliyorum. Gram altın sert şekilde dalgalanmaya devam ediyor. 1 hafta düşüş, 1 hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu fiyat manipülasyonunu göreceğiz. Önümüzdeki hafta alım seviyesini görebiliriz” diye konuştu.