Altında İbre Tersine Döndü! Gram Altın Ne Kadar? 15 Kasım Altın Fiyatları
Güvenli liman altına olan talep devam ediyor. Her dönem yatırımcısının yüzünü güldüren altında dalgalı seyir izlenirken 15 Kasım altın fiyatları da merak edildi. Son haftalarda yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında düşüş hakim. Peki, altın neden düştü? İşte 15 Kasım altın fiyatları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatı Neden Düştü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın