Binden Fazla Çalışanı Bulunan 50 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti
Almanya’nın önde gelen otomotiv parçaları tedarikçisi iflas etti. Binden fazla çalışanı bulunan şirket 50 yılı aşkın süredir otomobiller için logo, parça, radyatör ve sistem kapalamaları üretiyordu. Başta Almanya olmak üzere Çek Cumhuriyeti’nde de tesisleri bulunan Diepersdorf isimli şirketin iflas nedeni olarak hammadde, enerji maliyetleri gösterildi.
50 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti.
Almanya’nın otomotiv endüstrisi ciddi krizle karşı karşıya.
