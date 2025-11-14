onedio
Binden Fazla Çalışanı Bulunan 50 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti

Binden Fazla Çalışanı Bulunan 50 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 21:22

Almanya’nın önde gelen otomotiv parçaları tedarikçisi iflas etti. Binden fazla çalışanı bulunan şirket 50 yılı aşkın süredir otomobiller için logo, parça, radyatör ve sistem kapalamaları üretiyordu. Başta Almanya olmak üzere Çek Cumhuriyeti’nde de tesisleri bulunan Diepersdorf isimli şirketin iflas nedeni olarak hammadde, enerji maliyetleri gösterildi.

50 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti.

50 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti.

Almanya'nın önde gelen otomotiv parçaları tedarikçisi Diepersdorf Plastic Manufacturing iflasını açıkladı. Binden fazla çalışanı bulunan şirket, 50 yıldır logo, amblem, dekoratif parça, radyatör ızgarası ve kontrol sistemi kaplamaları gibi otomotiv bileşenleri üretiyordu. 

Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nde tesisleri bulunan şirket, iflas nedenleri arasında artan hammadde, enerji maliyetleri ve azalan talebi gösterdi. Şirketin binden fazla çalışanı ise işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Almanya'nın otomotiv endüstrisi ciddi krizle karşı karşıya.

Almanya’nın otomotiv endüstrisi ciddi krizle karşı karşıya.

Almanya’da otomotiv sektörü ciddi can kaybı yaşıyor. Daha önce  Bolta-Werke adıyla bilinen Diepersdorf merkezli şirket, dört Alman iştirakini etkileyen iflas başvurusunda bulunarak Nürnberg Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin 11 milyar doların üzerinde borcu bulunan ABD'li ana şirketi First Brands'in iflasının ardından geldi.

